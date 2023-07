Jak začít vykládat karty: Tohle jsou rady, tipy a pravidla zkušených kartářek

Většina z nás si to představuje tak, že nějaký šaman probodává…

Karty nás nemají děsit, ale mají nám pomoct. Ať už ale ukážou cokoliv, je třeba to brát s určitou rezervou. Je totiž čistě jen na vás, jestli jejich rady nebo varování vyslechnete. Život máte ve svých rukou jen vy, a pokud se rozhodnete udělat něco jinak, než stojí v kartách, může se posléze výklad i změnit. Pro začátek je určitě dobré se řídit některými výkladovými postupy, časem si ale můžete zvolit svůj systém, který vám bude vyhovovat.

Nejprve byste se měla uklidnit a snažit se mít své emoce pod kontrolou, abyste si intuitivně netahala jen negativní nebo naopak pozitivní karty. Můžete na úvod zkusit dechové cvičení nebo chvíli meditovat. Navoďte intimní atmosféru. Vypněte rušivé zvuky, ztlumte osvětlení a zapalte svíčky, přičemž alespoň jedna z nich by měla mít bílou barvu. Ta totiž očišťuje od negativní energie. Stejnou službu vám prokáže krystal, který můžete mít při ruce. Sedět byste měla pohodlně čelem k severu a klient k jihu. Pokud vykládáte karty sama sobě, tak se nasměrujte k východu.

Existuje celá řada vykládacích stylů a záleží hlavně na vás, který si nakonec vyberete. Při obecných otázkách je dobré začínat na tři karty – minulé vlivy, současné vlivy a jak to dopadne. Tento výklad postupně můžete rozšiřovat na pět až sedm karet, kterými rozklíčujete souvislosti. Pak teprve zkuste klasický keltský kříž na deset karet. Podrobně rozebere situaci, kterou řešíte. Na vtah jsou potom ještě speciální výklady, které můžete odkoukat od zkušených kartářek.

Jakých karet se lidé obávají

Nejhorší pověst má karta Smrt, přitom neprávem. Strach v nás vzbuzuje obrázek smrtky v černém rouchu, většinou ale neukazuje ukončení života. „Je to karta, která je spojená spíše s transformací a se změnou, protože všechno to, co už není schopné života, už ustupuje a dává prostor k novému,“ upřesňuje Helen Stanku.

Dále to je Věž, která často vyobrazuje dramatickou scénu, kdy ve věži hoří, bortí se a zděšení lidé utíkají ven. Znamená, že něco starého a nefunkčního padá. Pozitivní na ní ale je, že tím také končí špatné věci v životě, aby do něj mohly vstoupit lepší události. Můžete například předznamenávat rozchod s partnerem, a tedy odchod ze vztahu, který vás nějakou dobu trápí a nevyhovuje vám. A to přece není tak negativní, protože tím dáváte prostor někomu novému, kdo vás může učinit šťastnou.

Další obávanou kartou je Desítka mečová. „Ukazuje strachy. Devítka mečová samozřejmě také a případně karta Věž. Ale my se musíme dostat k tomu, abychom do toho lidského osudu dostali dobré karty. Takže se dostaneme pomocí otázek k tomu, jak to udělat, aby tam ty pěkné karty byly,“ dodává zkušená kartářka.