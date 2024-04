Jak zapůsobit na první dojem. Neveďte monolog a myslete na řeč těla, radí odbornice

Ať už nastupujete po mateřské dovolené do nové práce, nebo jdete úplně poprvé na schůzku s panem vyvoleným, je důležité se na to pečlivě připravit. Napravovat špatný dojem dá totiž mnohem více práce než rovnou zapůsobit dobře.

CO SE TÍM MYSLÍ

„Udělat první dojem znamená, že se snažíme zapůsobit co nejlépe, abychom zaujaly a ukázaly se v tom nejlepším světle. Celkově do toho spadá nejen to, co říkáme, ale i tón a síla hlasu, řeč těla, oblečení, doplňky a celkové chování, projevy a reakce. V pár vteřinách dokážeme o sobě ,prozradit‘ velmi mnoho,“ říká vztahová poradkyně a koučka Lucie Königová. První dojem je o bezprostředním pocitu, který z nás druhý má. Jak působíme a co z nás vyzařuje. Většinou se odehrává v prvních vteřinách seznámení, na prvním rande, při novém setkání a podobně.

MÁTE NA TO PÁR VTEŘIN

V průměru trvá deset sekund, abysme si o někom, koho neznáme, udělaly obrázek. „U vnímavého člověka může trvat skutečně pár vteřin, protože brzy prokoukne, že třeba nejsme úplně samy sebou. Vycítí z nás, že se snažíme zapůsobit, ale nejsme si úplně pevné v kramflecích. Pozná naši nervozitu, snahu zaujmout a případný pozitivní první dojem se rychle rozplývá. Pokud jsme však samy sebou, přirozené, zdravě autentické a pevné v sobě, tak první dojem zase nemusí již nikdy vyprchat, ale plynule přejde do celkového dojmu o nás a pocitu z nás, který bude odpovídat naší pravé podstatě,“ říká Lucie Königová.

VSAĎTE NA PŘIROZENOST

Důležité je, na nic si nehrát a nedělat ze sebe nic, co není naší přirozeností a pravou podstatou. „Nejlepší je udělat první dojem takový, který se nerozplyne, ale zanechá ve druhém člověku příjemný a trvalý zážitek, který s námi bude chtít opakovaně zažít,“ doporučuje vztahová koučka.

ŘEČ TĚLA

Je prokázáno, že řeč těla je během prvního setkání daleko důležitější než slova. Abyste posílila důvěru, můžete se lehce naklonit dopředu, mít otevřené dlaně nebo napodobovat řeč těla osoby naproti vám. Naopak negativně působí rozkročené nohy nebo zkřížené ruce na prsou. Zapůsobíte i podáním ruky.

JAK ZAPŮSOBIT

V NOVÉ PRÁCI

Neprovokujte, nechte extravaganci stranou a vsaďte na jednoduchost a přirozený šarm. Den před nástupem do nové práce nedělejte žádné náročné aktivity. Nechoďte ani na kosmetiku, může se stát, že by způsobila nežádoucí reakci a vy byste dorazila do práce osypaná. Raději vynechte i skleničku s kamarádkou. Mohla byste jich vypít víc a představit se novému kolektivu s kocovinou není žádoucí.

NA RANDE

Chystáte-li se na první schůzku s vaším idolem, zapomeňte na výrazný make-up. Jemné líčení v naturale stylu vás bude činit atraktivní. Vyberte si oblečení, které vám sluší a cítíte se v něm dobře, případně zakryje rafi novanými střihy menší nedostatky. Zapomeňte také na hluboký výstřih a krátkou minisukni

NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE

Je to vysoce společenská záležitost. Nereprezentujete jen sebe, ale i své dítě a rodinu. Kromě paní učitelky vás vidí a hodnotí neúprosně i rodiče spolužáků. Pokud nestíháte před schůzkou dojet domů, vezměte si věci na převlečení. „Jednou dorazila na třídní schůzku maminka, která přiběhla zpocená z fitka. Celá upocená a červená pak funěla v lavici,“ vyprávěla mi pohoršeně kamarádka Věrka.

V NOVÉ PARTĚ

Nedávno mě přítelkyně pozvala na skleničku, kterou měla domluvenou s kolegyněmi v práci. „Určitě zapadneš,“ naznačila mi nadšeně. Její kolegyně byly vtipné a zábavné. Pochopitelně ani já nechtěla působit nudně. A protože nejsem nějaký velký vypravěč, tak jsem nejdříve mlčela a jen poslouchala. Za pár desítek minut se společnost stejně roztrhala na menší skupinky a já se nenuceně pustila do hovoru. Pokud máte obavu, že se třeba ztrapníte tím, co vyprávíte, tak se místo toho lidí ptejte. Každého jistě potěší, když otázkou ukážete zájem.

NEVEĎTE MONOLOG

I nezáživná konverzace může zabít veškerý první pozitivní dojem. Pamatujte si, že správně zvolenými tématy během rozhovoru máte z poloviny vyhráno! Vhodnými náměty ke konverzaci jsou koníčky, fi lmy, cestování nebo práce. Naopak se vyhýbejte takovým, jako jsou nevyřešené vztahy z minulosti, zdravotní trable nebo náboženství.