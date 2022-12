Jak zažít pravé kouzlo Vánoc? Vyzdobte si domov podle znamení zvěrokruhu

Berani mají rádi svíčky všeho druhu. O ně by se měly opírat i jejich vánoční dekorace. Energickému ohnivému znamení umožní plamen svíčky zpomalit a zamyslet se. Berani mívají při nakupování více nápadů najednou, dělá jim však problém je proměnit v realitu. Tíhnou tak ke kýčovité výzdobě, která nedává hlavu ani patu. V jednoduchosti je v případě Beranů krása, tímto heslem by se měli řídit. Pro navození vánoční pohody je lepší, když si vyberou pouze jednu, popřípadě pár dekorací, které jim doma vytvoří pocit útulnosti a pohodlí.

Pro společenské Blížence jde v případě vánoční výzdoby především o zážitky s blízkými a přáteli. I když pochopitelně Blíženci na Vánocích obdivují všechnu zář, lesk a třpyt ozdob všude okolo, jde jim i o to, aby se u nich doma dobře cítily jejich návštěvy. Vše by podle nich mělo být perfektní. Nejvhodnější jsou pro hravé Blížence vtipné věci, se kterými je zábava, jako jsou veselé postavičky, plyšáci, ale také vánoční svetry, trička či ponožky. Vše mohou hostům ještě okořenit originálními společenskými hrami nebo výrazně ozdobeným stromečkem s nepřehlédnutelnými barevnými ozdobami.

Lvi milují barvy a okázalost. Barevná vánoční světýlka, svícny a barevné ozdoby na stromeček, dveře a okna jsou pro ně tím pravým ořechovým. Líbí se jim všechno, co je stejně jako Lvi samotní nepřehlédnutelné. Během Vánoc by se měli cítit co nejvíce uvolněně a pohodářsky, proto se nemusejí bát popustit uzdu své fantazii a vyzdobit svou domácnost před návštěvou podle svých představ.

Střelci by nejraději doma měli všechno. Dvoumetrový vánoční stromeček i ty sousedovy křiklavé ozdoby ze zahrady. Stejně jako v životě jsou nespoutaní i při výzdobě svého bytu. Líbí se jim, když Vánoce čiší z každého koutu místnosti. Zajímavý ubrus, závěsy i povlečení se zimní nebo přímo vánoční tematikou jsou pro ně to pravé.

Kozoroh (22. prosince až 20. ledna)

Pečliví Kozorozi si na výzdobu domácnosti musejí umět najít čas. Protože si na všem dávají záležet, je lepší, když si na to najdou dostatek času. Samozřejmostí pro Kozorohy je, že mají doma všechno dokonale barevně sladěné. Nesmí jim chybět ani vysoký a hustý vánoční stromek. Letos by pro ně bylo ideální, aby vše ladili do kouzelné červeno-bílé. Tedy samozřejmě pokud to zbarvení věcí a nábytku dovolí.