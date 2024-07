Recept na zázračnou limonádu, která podporuje hubnutí. Jen ze 4 surovin!

Představte si, že existuje zázračný nápoj, který zahání žízeň a nabíjí energií, navíc skvěle chutná a podporuje boj s nadbytečnými kilogramy. Domácí limonáda je tajným letním pomocníkem pro všechny, kteří touží zhubnout bez zbytečného stresu a námahy. Je ale důležité, co do nápoje dáte.

Jednoduše každé ráno vstanete, namícháte si vlastní limonádu, pijete ji 4x denně a pozorujete, jak mizí kila. Je to vůbec možné? Odpověď hledejte v jednoduchosti a účinnosti přírody. Limonáda připravená ze zeleného čaje, svěžích citronů, slazená stévií, je skvělým zdrojem vitaminu C a antioxidantů. Ale to není vše. Obsahuje také enzymy, které podporují trávení a nakopávají metabolismus. Tím pomáhají tělu efektivně spalovat kalorie.

Zázrak ze zámoří

Za recept na zázračnou limonádu, který se stává populární v Evropě, vděčíme kanadské lékařce Michelle Schoffro Cook. Ta zkoumala účinky zeleného čaje na hubnutí. A hledala způsob, jak zmírnit příliš intenzivní chuť zeleného čaje, která mnohým z nás připomíná nahořklou trávu. Lékařka začala experimentovat a zkombinovala výluh ze zeleného čaje s čerstvě vymačkanou citronovou šťávou a tekutou stévií. Výsledek se jí chuťově zamlouval, navíc dosáhla lepších účinků. Díky citronu totiž dokáže naše tělo látky ze zeleného čaje využít až 5x lépe! Lékařka otestovala svůj recept na pacientce, která během jednoho víkendu dokonce zhubla o tři kila!

Rychlejší spalování tuku

Sklenka takové čerstvé limonády před jídlem snižuje chuť k jídlu a reguluje hladinu cukru v krvi, čímž se minimalizuje přejídání. Díky osvěžující příchuti přináší limonáda pocit sytosti, což pomáhá udržet na uzdě touhou po nezdravých pochoutkách. Opravdu zázračně působí enzymy obsažené v zeleném čaji. Podílejí se na spalování tuku a díky vitaminu C získaným z citronů se tukové polštářky rozpouštějí ještě rychleji. Nálepku bojovníka proti tukům má také tein nebo chcete-li kofein obsažený v listech zeleného čaje.

Hormony v pohodě

Mnoho vědců v poslední době zdůrazňuje důležitost hormonální rovnováhy. Na fyziologické procesy a spalování energie v těle má vliv inzulin. Ten reguluje hladinu cukru v krvi. Taková limonáda díky vynikající chuti pomáhá snížit chuť na sladké.

Ještě lepší výsledky

Limonáda sama o sobě není trvalým řešením nadváhy. Je důležité kombinovat její konzumaci s vyváženou stravou a pravidelným pohybem. Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, doporučuje se zahrnout nápoj se zeleným čajem do celkového zdravého životního stylu.

Recept na limonádu

Potřebujeme:

6 až 12 sáčků zeleného čaje (podle chuti a snášenlivosti)

1,5 l vody, případně minerální vodu na dolití

šťávu ze 6 citronů

tekutou stévii

bylinky na dochucení (máta, meduňka, tymián) - nemusí být

Postup:

1. Dejte vařit vodu a do velkého džbánu si připravte sáčky zeleného čaje. Přelijte je vroucí vodou a nechte louhovat 7 minut. Poté sáčky vyjměte.

2. Počkejte, až čaj zchladne a přidejte citronovou šťávu.

3. Zamíchejte, dochuťte stévií a bylinkami.

4. Nádobu přetáhněte potravinovou fólií nebo přikryjte víčkem a uchovávejte v chladu.

5. Před každým jídlem vypijte 250 ml limonády.

6. Během dne se můžete limonádou kdykoliv osvěžit a namíchat ji s minerální vodou, za horkého počasí také s ledem.

Kdy je možné limonádu pít?

Po probuzení

Hned, jak vstanete, hoďte do sebe na lačno sklenku limonády. Měla by být vlažná. Získáte pro tělo první hydratační dávku a nakopnete enzymy.

Před snídaní

Než se pustíte do prvního jídla dne, vypijte dalších 250 ml. Snídani v žádném případě nevynechávejte. Je důležitá, protože rozjede proces látkové výměny.

Před obědem

Než usednete k obědu, vypijte třetí sklenici limonády. Díky tomu se urychlí zpracování energie z následného jídla a také zkonzumujete menší porci. Když do limonády přidáte 2 kostky ledu, roztočí se metabolismus, protože tělo se bude snažit tekutinu ohřát.

Před večeří

Dejte si poslední dávku limonády. Opět snížíte svůj apetit a podpoříte odbourávání tuku z tukových buněk. Poté už limonádu nepijte a nechte působit aktivní látky.

Místo svačinky

Když na vás během dne přijdou chutě, vypijte sklenici limonády místo jídla.

Voda je základem života

Lidské tělo jí spotřebuje přibližně 2,5 litru za den, v závislosti na teplotě prostředí, věku a fyzickém výkonu. Tuto ztrátu musíme vyrovnávat, abychom předešli dehydrataci organismu. Při ní se nedostatek vody v těle zpočátku projevuje například bolestmi hlavy, malátností, únavou či poruchami soustředění. Dlouhodobá dehydratace pak může mít i vážné zdravotní následky.

Článek vyšel v časopise Blesk zdraví 6/23