Jak ze sebe dostat vztek i agresi a přitom neublížit druhým

Jak jsme spolu zavření celé dny doma, je to pěkný nápor na psychiku. Může se stát, že roste naše frustrace, podrážděnost, naši blízcí nás pěkně štvou. Žrát v sobě vztek není zdravé, ale vybít si ho na okolí také není fér. Jak to tedy řešit? O tom jsme si povídali s psychologem Janem Kulhánkem z Psychoterapie Anděl. Jeho rady najdete na videu v úvodu článku. A když už vám situace přeroste přes hlavu, můžete využít bezplatnou podporu psychologů na telefonu.

Když vám mysl kalí vztek

Asi je normální, že se v poslední době kolikrát cítíme jak papiňák před výbuchem. Někdo z nás přišel o práci, druhý pracuje z domova, do toho po něm pořád něco chtějí děti. Život se radikálně změnil se zavedením nouzového stavu.

Co dělat, aby nám vztek, agresivita, frustrace nepřerostly přes hlavu? Držet napětí v sobě není zdravé – Jak ho rozumně ze sebe dostat, abychom neseřvali děti, nepohádali se s partnerem, nenakopli psa? O tom jsme si povídali s psychologem Janem Kulhánkem z Psychoterapie Anděl. Rozhovor najdete na videu v úvodu článku.

Pomoc najdete i na telefonu

Pokud vám situace přerůstá přes hlavu, máte pocit, že ji sami nezvládnete, můžete zavolat na krizovou linku. V současné době se také rozběhla nabídka psychoterapeutů, kteří nabízejí pomoc online zdarma. Zavoláte či se spojíte přes Skype, WhatsApp či jinou platformu a můžete si bezplatně pohovořit s odborníkem. Pomoc najdete na stránkách https://koronavirus-psychopomoc.cz nebo na www.delamcomuzu.cz či terap.io. To, že si promluvíte s někým, kdo stojí mimo rámec vaší rodiny, vám dá jiný náhled na situaci, dostane se vám podpory a pochopení, někdo vás vyslechne a přijme vaše trápení, aniž by vám odporoval, a to samo o sobě vám může dodat energii a pomoci.