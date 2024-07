Část 1 / 6



Heřmánek Nejenže heřmánek skvěle chutná, je prospěšný pro zažívání, má léčivé účinky, ale k tomu všemu ještě i skvěle funguje jako přírodní zesvětlovač vlasů. V bylinkářství si pořiďte kvalitní sušený heřmánek, z něj si udělejte odvar. Tím pravidelně vlasy oplachujte a klidně ho nechte nějakou dobu působit. Čím světlejší vlasy máte, tím viditelnější bude efekt. Heřmánek si poradí také s citlivou pokožkou hlavy.

Med Také tato sladká pochoutka má skvělé zesvětlující vlastnosti. Smíchejte med s troškou octa, tak bude výsledek efektivnější. Do směsi ještě přidejte lžíci arganového oleje, díky kterému nebudou vlasy vysušené, ale naopak hebké a zářivé. Kašičku naneste do délky vlasů a kartáčem ji do nich pořádně včešte. Nakonec vlasy zabalte do fólie a nechte ideálně přes noc působit. Ráno vlasy umyjte tak, jak jste zvyklá.

Citron Citrony patří mezi oblíbené zesvětlovače vlasů. Stačí do litru vody přidat vymačkanou citronovou šťávu. Směs aplikujte na vlasy a nechte alespoň hodinu působit. Můžete do ní přidat ještě jablečný ocet, který vlasům dodá lesk. Šťávu můžete nalít také do praktického rozprašovače a nastříkat na vlasy. Lepších výsledků navíc dosáhnete, když si s aplikovanou směsí sednete ven na sluníčko. Citronovou šťávu však nepoužívejte příliš často, mohla by vlasy vysušit.

Jedlá soda Jedlá soda patří mezi všestranné pomůcky. Vedle toho, že si poradí se skvrnami na oblečení, dokáže také zesvětlit vlasy. Smíchejte třetinu šálku jedlé sody s teplou vodou a vzniklou pastu naneste na vlasy a nechte alespoň patnáct minut působit. Můžete ji přidat také do svého oblíbeného šamponu.

Jablečný ocet Není žádnou novinkou, že jablečný ocet dokáže s vlasy zázraky. Nebudou však díky němu jen krásně lesklé, ale poradí si také s jejich zesvětlením. Půl šálku jablečného octa smíchejte s půlšálkem destilované vody, vlasy opláchněte nebo směs na ně aplikujte pomocí rozprašovače. Opět nechte alespoň půl hodiny působit a poté vlasy umyjte.

Rebarbora Dokonce i tato zdravá pochoutka dokáže vlasy zesvětlit! Brunetky a zrzky budou mít díky ní krásný zlatavý nádech. Rebarboru uvařte ve vodě a poté rozmixujte. Do vzniklé směsi můžete přidat trochu citronové šťávy a na hlavě ji nechte působit alespoň dvě hodiny. Blondýnky, vy si ale dejte pozor! Vlasy by mohly chytnout lehce do žluta.