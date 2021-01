Jak zhubnout povánoční kila: Odbornice radí odlehčený jídelníček na leden

Pokud jste to o svátcích s jídlem přehnali, možná teď vážíte o pár kilogramů víc. Chcete-li se přebytečných kilogramů zbavit, je zapotřebí nečekat a začít s úpravou životosprávy co nejdřív. Nutriční terapeutka Dana Šímová vám poradí, jak na to!