Zapomeňte na hladovění! Odborníci odhalují, jak jíst, a přesto hubnout bez jojo efektu

Pro mnohé dieta znamená hladovění, omezování jídla a jakousi formu trestu za předešlé prohřešky. „Chybou, kterou často vídáme u klientů, je právě drastické hladovění. Spousta lidí si myslí, že když chtějí zhubnout, tak musejí držet striktní diety a mít hlad. Jenže to není dlouhodobě udržitelné a většinou se dostaví jo-jo efekt. Hubnutí není o tom, jíst minimálně, ale o tom, jíst dobře,“ uvádí Natálie Březinová z Dietavkrabicce.cz. Jaké výživové směry vás tedy mohou oslovit?

Nemusíte platit výživového poradce, stačí požádat praktického lékaře o návštěvu na obezitologii.

Diabetická dieta

Jelikož se rapidně zvyšuje počet lidí s onemocněním cukrovkou, může to zasáhnout i někoho ve vašem okolí či přímo vás. Abyste byli v obraze: Diabetik nemusí jíst jen salátové listy a vařenou zeleninu, naopak může vybírat z pestré řady osvědčených i novodobých potravin. „Potrava má zásadní vliv na hladinu krevního cukru a funkci inzulinu v těle. Proto musejí diabetici dbát na to, co a kolik toho snědí, aby si udrželi stabilní hladinu krevního cukru,“ uvádí doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Důkladné sledování stravy a správný výběr potravin pomáhají diabetikům udržet optimální glykemickou kontrolu a minimalizovat riziko komplikací spojených s vysokým nebo nízkým krevním cukrem.“ Mezi doporučené pak patří středomořská strava, nízkosacharidová i vegetariánská strava. „Diabetik by se měl ujistit, že zvolený způsob splňuje individuální potřeby jeho organismu a zdravotního stavu,“ dodává odbornice.

Léky na hubnutí

Injekce i léky na hubnutí dostupné na lékařský předpis vyvolaly velkou vlnu zájmu o „rychlé zhubnutí“ i mezi lidmi, kteří netrpí obezitou. Jenže pozor, odborníci upozorňují na to, že používání injekcí v případě, kdy to není nutné z důvodu léčby, s sebou může nést zdravotní rizika. Léky proti obezitě jsou určeny pouze pro obézní pacienty. „Byly vyvinuty především pro terapii cukrovky, ve které hrají významnou roli,“ uvádí MUDr. Veronika Hansgutová, specialistka na endokrinologii a diabetologii z Nemocnice AGEL v Prostějově. Po vysazení zmíněných přípravků navíc dochází k opětovnému rychlému nárůstu hmotnosti.

Krabičková dieta

Jeden z možných způsobů, jak začít s hubnutím. Pokud se zároveň budete dívat na složení a úpravu jídel, která vám budou připravena, naučíte se, jak si chutně sestavit makroživiny (bílkoviny, cukry, tuky), tedy příjem, abyste hubli bez hladu. V hlavě tak budete mít přehled o tom, co je potřeba dát si na talíř. A nejen pro hubnutí. Ušetříte si omyly, vrásky při rychlém hubnutí a zdravotní potíže způsobené drastickým omezováním. Tuhle školu si však budete muset zaplatit. Každopádně jako startovací investice se vám to vyplatí.

Dieta zvaná výživový plán

Věděli jste, že nemusíte platit výživového poradce, ale stačí požádat praktického lékaře o návštěvu na obezitologii? Zde vám jsou k dispozici nutriční specialisté, kteří s vámi proberou dosavadní jídelníček a vytvoří vám takový, který povede k tomu, abyste zhubla. V rámci zdravotního pojištění to máte zdarma. Tento způsob patří mezi nejchytřejší, když se chcete dostat do cíle, aniž byste za den snědli jen dvě jablka.

Středomořská strava

Pořád si drží prim, protože jde o dlouhodobě udržitelný styl. Je bohatá na zeleninu, ovoce, ryby, ořechy, luštěniny (fazole, čočka, hrášek, cizrna) a olivový olej. Prakticky v ní nenajdete průmyslově zpracované potraviny, omezuje zbytečný cukr i červené maso. Středomořská strava je nutričně vyvážená a nabízí pestré menu jídel a chutí. Neexistují žádné pokyny, jak velké mají být porce, kolik se má sníst kalorií a podobně. Můžete si z ní nicméně vzít jasné doporučení – omezte příjem průmyslově zpracovaných potravin a zaměřte pozornost na jídla kvalitní.

Silový trénink

Cvičení je součást hubnutí. K čemu je tělo bez kondice? Silový trénink je navíc jedním z nejlepších způsobů, jak rozjet metabolismus na plné obrátky. To potvrzuje i fi tness trenér Matěj Ptáček: „Po cvičení je bazální metabolismus zvýšený ještě dalších 24 až 48 hodin. Díky tomu budete spalovat o 5–10 procent více kalorií, než kdybyste trénink nepodstoupili. Zlepšit také dokáže celkový fyzický stav, koordinaci pohybů, pomáhá snižovat množství útrobního tuku.“ Navíc vás pevné svaly ochrání před možnými zraněními i bolestmi zad, kloubů a hlavy.

Síla otužování

Nejde o výživový směr jako takový, ale o životní styl. Ponorům do ledové vody propadlo v posledních letech opravdu hodně lidí, protože pomáhají s psychikou. Přidala se k tomu i práce s dechem a výsledkem je velmi dobrá mentální síla. A jelikož jedno s druhým souvisí, jak známo, je dobrá hlava základem k úspěšnému hubnutí. Aktivita má blahodárné účinky především pro kardiovaskulární systém – srdce a cévy. Pravidelné otužování a dechové techniky posilují imunitní systém, fungují jako prevence proti nachlazení a pomáhají léčit i vysoký krevní tlak. Kdo v otužování najde zalíbení, pochvaluje si pevné zdraví.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 1/24"

Text: Blanka Kubíčková