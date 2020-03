Jak získat přízeň tchyně? Pomáhejte, chvalte syna a buďte tolerantní

Samozřejmě hlavní důvod, proč jsou vztahy mezi tchyněmi a snachami napjaté, je muž. V tchyniných očích jste jí pravděpodobně sebrala to nejcennější, co v životě má, tudíž na vás žárlí. Dejte jí najevo, že oceňujete, jakou práci při výchově syna odvedla, a pokud budete mít příležitost, chvalte ho. Nebojte se ji ale také požádat o radu, když budete mít s partnerem nějaký problém. Dáte jí tak pocit, že jí důvěřujete a že je pro fungování vašeho vztahu důležitá. Tak nebude mít pocit, že je jednou pro vždy ze hry.

Ano, prostě ji podplácejte. Když se budete chystat s rodinou na návštěvu, upečte jí nějakou dobrotu nebo doneste květinu. Přivezte jí drobný dárek z dovolené nebo z výletu. Nezapomínejte na její svátky a narozeniny a bedlivě poslouchejte, co by si přála k Vánocům. Nadělíte-li jí něco, o čem dlouho mluvila, pochopí, že jí věnujete pozornost a určitě ji to potěší.

Nezapomínejte na pozvání

Jestliže vás a vaši rodinu zve tchyně pravidelně na návštěvu, nezapomínejte jí pozvání oplácet. Neznamená to samozřejmě, že by u vás měla trávit každý víkend, jednou za měsíc to ale jistě zvládnete. Nechte ji, aby se cítila součástí vaší rodiny. Jestli se na to cítíte, zkuste občas něco s tchyní podniknout sama. Vezměte ji na den do wellness, kde si užije relax, jděte s ní do divadla nebo s ní vyrazte na procházku. Budete-li trpělivá, s pomocí těchto kroků k sobě jistě cestu najdete.