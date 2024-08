Štěstí zdarma: 11 jednoduchých způsobů, jak si zlepšit den

1. Usmívejte se

Usmívejte se, kdykoli potřebujete zvednout náladu a cítit se šťastnější. Usmějte se na někoho v okolí nebo i sami na sebe v zrcadle. Když se usmíváte na jiné, dáváte jim najevo, že je rádi vidíte. A oni vám to často oplatí. Nemluvě o tom, že totéž úsměvem prokážete sobě.

2. Milujte

Milujte někoho, něco, ale hlavně sebe… Téhle lásky nikdy není dost. S láskou v sobě a s láskou k sobě musíte být šťastnější, i kdybyste nechtěli! Štěstí je v tomhle vztahu základní veličina.

3. Meditujte

Nemusíte být vyznavači jógy ani buddhismu. Můžete se prostě jen na chvíli zastavit, zavřít oči, zklidnit se a chvíli být sami se sebou. Kolikrát za den máte čas se takhle skutečně potkat, do posledního kousku se vnímat? Je to jako narazit na nejlepšího přítele.

4. Volejte

Těm, které jste dlouho neviděli, těm, kterým dlužíte svou pozornost nebo o jejichž pozornost vás každodennost okrádá. Smáznout takové dluhy přináší až neuvěřitelný pocit úlevy a lehkosti. (A smáznout ze života tzv. emoční upíry, zkrátka typy lidí, kteří vás naopak vysávají, to je taky velká věc!)

5. Vnímejte nové věci

Ochutnávejte nová jídla, nové vůně, nové emoce i nové prožitky – ty totiž přinášejí blažený úsměv na tvář. Zvlášť když dny trávíte v práci a život sledujete leda tak na sociálních sítích. Pak je třeba tím spíš jít a udělat něco nového! A klidně šíleného! (Co třeba na ulici někoho oslovit, vtáhnout si do života nového člověka? Jen tak?!)

6. Hledejte zelenou

Choďte na zelenou nejen na přechodu pro chodce a nejen do baru (na drink). Choďte na zelenou jako barvu energie. Ven, do přírody. Objímat stromy nemusíte, ale když si pod jeden košatý lehnete do trávy a necháte si nad hlavou šumět větve… Honem, než tu bude podzim!

7. Uklízejte

Ukliďte kolem sebe, třeba už dnes na pracovním stole, v šatní skříni, kdekoli. Srovnejte věci, dejte jim řád. Člověku to dokáže přivodit až neuvěřitelně opojný pocit, že má svůj život pod kontrolou (i když jen na chvilku).

8. Zbavte se zbytečností

Vyhoďte, co nepotřebujete, věci staré, nepotřebné, ošoupané, prodřené, se žmolky, natlučené, odloupnuté, a hlavně měsíce ležící ladem. Oblečení, boty, hračky vašich dětí… Co nefunguje, musí pryč (nebo do opravny a pak hurá pryč). Vytvoříte tak prostor pro novou energii ve svém životě.

9. Objímejte se

Obejměte partnera, děti, psa, velkého plyšáka. Cokoli, co vám připomene hřejivý pocit bezpečí, který ke štěstí potřebujeme všichni už od narození.

10. Tančete

Trsejte, vytancovat se dá splín z nezdařené práce, ze záletného chlapa i pocit, že život nestojí za nic. Protože když se rozhodnete trsat, jde všechno stranou. Jen vy, oblíbená muzika, čistá hlava a nakonec pocit, že něco tak úlevného a plného života musíte dělat častěji.

11. Vsaďte na slušnost

Děkujte, proste, chvalte, protože základní pravidla slušného chování mizí a to je škoda. Slyšet prosté „děkuju“ potěší. Na prosbu reagujeme raději než na příkaz. A chvála je motor. I sebechvála, která rozhodně nesmrdí, jak se o ní říkalo. Sebechvála je schopnost uznat, že jsme v něčem dobří.