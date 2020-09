Jak zjemnit smaženici, aby z ní bylo královské jídlo

I s menším úlovkem z lesa můžete krásně kouzlit. Třeba klasickou smaženici, která bude jemná a hebká jako samet. Ukážeme si pár triků, jak z ní udělat luxusní pokrm. Vyzkoušejte recept blogerky Koko, který najdete i na videu na konci článku.

Ingredience na 3–4 porce

500 g směsi čerstvých hub (hřiby, suchohřiby, klouzky, poddubáci apod.)

4 plátky slaniny

2 jarní cibulky

20 g másla (nebo přepuštěného másla či sádla)

snítka čerstvého rozmarýnu

½ lžičky drceného kmínu

4 vejce

2 lžíce smetany nebo mléka

10 g strouhaného parmazánu

sůl a pepř

čerstvá petrželka

smažená cibulka k servírování (možno vynechat)

Postup

Houby očistěte a pokrájejte na menší kousky. Nahřejte si pánev s těžkým dnem, na restování zvolte přepuštěné máslo nebo sádlo a k němu přidejte nakrájenou slaninu. Pro jemnější chuť použijte místo klasické cibule jarní cibulku, nakrájejte ji a dejte osmahnout ke slanině. Přidejte snítku rozmarýnu a tymián. Teď přijde na řadu také hlavní ingredience – začněte restovat houby. Zatím je nemíchejte, ať se spodní strana přismaží pěkně dohněda. A nakonec si nachystejte vajíčka. Jejich počet řiďte podle toho, zda chcete vejci nastavit menší počet hub, nebo je použít jen jako pojidlo. Rozklepněte je do misky, bohatě osolte a opepřete.

Další věc, která zjemní smaženici, je kapka smetany; fajnšmekři mohou přistrouhat také trochu parmezánu. Vše prošlehejte a houby na pánvi už můžete také promíchat. Kdyby se vám přichytávaly, kápněte k nim trochu vody. Přikryjte je pokličkou a nechte po tři minuty měknout. Poté vyndejte rozmarýn a lístky klidně vraťte do smaženice. Ztlumte plamen a přilijte vejce. Rozhodně nechcete vajíčka vysušit, naopak by měla vytvořit hebkou krémovou konzistenci. Po zalití a rychlém vmíchání vypněte plotýnku a přilijte ještě trochu smetany nebo másla, čímž se zastaví vaření vajíček. A teď už může luxusní smaženice na talíř, stačí ji dozdobit zelenou petrželkou. Vše můžete ještě zdokonalit drceným kmínem a stroužkem česneku, které osmahnete spolu se slaninou a jarní cibulkou. Podávejte tradičně s chlebem a přidat můžete i křupavý element v podobě smažené cibulky, děti by zas k ochutnání mohl motivovat smažený hrášek. Celý postup najdete i tady na videu: