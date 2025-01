5 tipů na posílení imunity v chladných měsících

První tip: doplňte důležité vitaminy správným výběrem potravin

V našich zeměpisných podmínkách se potýkáme od podzimu do jara s nedostatkem slunečního svitu, který je nutný ke tvorbě potřebného vitamínu D. Z jeho nedostatku nastupuje únava, malátnost, mizí energie, to vše je vstupní brána pro nemoci. Ubývá čerstvého ovoce, čili dalších vitaminů, a abychom udrželi imunitu v pohotovosti, musíme dodat co chybí. Nemusí to být hned potravinové doplňky nebo vitamíny z lékárny. Jedinou výjimkou je právě vitamín D, který si naše tělo vyrobit neumí. Přidat lze i vitamín C s postupným uvolňováním, snižuje únavu a vyčerpání a také podporuje obranyschopnost organismu.

V zimním období podpoříte imunitu správnou stravou – tím, co vás zevnitř zahřeje. Horké polévky, vývary, čaje pravé i bylinkové, nebo ovocné.

Vyhněte se studeným salátům z ovoce nebo zeleniny (moc chuti na ně v chladném období stejně není), jezte dostatek kvalitních bílkovin (vejce, maso, drůbeží maso, ryby), prostě to, co vnitřně zahřeje. Omezte mlsání sladkého (cukr a bílá mouka zatěžují organismus), lepší variantou je sušené ovoce. Nezapomeňte na přínos kvašené zeleniny, bez kysaného zelí si naši předkové netroufli trávit zimu.

Druhý tip: snažte se být aktivní a nezapomínejte na pohyb

Někdy se nechce ani koukat, jak je venku šedivé nebe, kolem se povaluje mlha a do toho ještě mrholí. Přímo to svádí k zachumlání na gauči a zdřímnutím, jakýpak pohyb v tom marastu. Je několik možností, jak rozpohybovat tělo a povzbudit imunitu, buď doma, nebo venku pokud bude příznivější počasí.

Doporučovaná dávka pohybu je alespoň 20 minut denně, což vyjde na krátkou procházku nebo domácí cvičení.

Je těžké překonat lenost, ale třeba na YouTube najdete spoustu dvacetiminutových cvičení, kterými můžete začít. Pokud máte čas, zkuste kurzy pilates nebo jógy. Při lepším počasí se můžete věnovat procházkám s norskými holemi, na sněhu je výborný pohyb i pro méně zdatné lyžaře na běžkách. Ať už je to jakýkoli pohyb, každým upevňujete svou imunitu.

Třetí typ: dobré oblečení pro pohyb venku, nezapomeňte na otužování

Aby chlad nelezl až na tělo, je potřeba se dobře obléct. To neznamená nabalit se jak pumpa, sportovní oblečení je z materiálů, které drží teplo a odvádí vlhkost. Pořídit si můžete funkční prádlo na které obléknete termoizolační vrstvu a pak už jen svrchní oblečení proti vodě a větru. Kdo je opravdu zmrzlík, ten může nosit i vyhřívanou vestu nebo bundu.

Za pěkného počasí se dají podnikat krátké výlety pěšky i na kole. Nezapomeňte na reflexní prvky, ať vás řidiči nepřehlédnou. Přejetým není platná ani výborná imunita.

Využijte každé možnosti, kdy se ukáže slunko a máte čas, proběhněte se se psem, s dětmi, podnikněte cokoli, co vás rozhýbe a zároveň zlepší náladu. Hodně v posílení imunity pomáhá otužování, s kterým můžete začít kdykoli, aniž byste hned museli plavat v ledové řece. Začněte pomalu sprchováním v chladnější vodě, až dojdete časem k úplně studené sprše, a jednou nebo dvakrát denně si sprchu dopřejte. Otužování zlepšuje i soustředění, snižuje riziko srdečních onemocnění, a stařecké demence v budoucnu.

Čtvrtý tip: dobrým spánkem posloužíte imunitě

Ospalost k zimním dnům patří, ale nepoddávejte se jí přes den, šetřete si ji na noční čas. Dostatečný spánek vám zajistí duševní pohodu, regeneraci a celkové vyladění organismu. Dodržujte pravidelný čas spánku, v místnosti, kde je klid a nerušte si usínání světlem počítače či mobilu. Dobře se usíná po procházce i po odpoledni stráveném plaváním.

V zimním období produkuje naše tělo více spánkového hormonu, proto se cítíme ospalejší.

Pátý tip: imunitu podpoříte i z domácích zdrojů, nezapomeňte na hydrataci

Mrazivá zima zabíjí bakterie a viry, v teplejší zimě se chorobám víc daří. Imunitu podpoříte i tím, co máte doma ve spíži: česnek léčí chronickou bronchitidu, cibule nachlazení a záněty obklad ze syrového bramboru (nastrouhaný a vložený do ponožky) sráží horečku, med zklidňuje hrtan podrážděný kašlem, zázvor rozpouští hleny, křen hleny uvolňuje a léčí chrapot.

Zkuste si připravit křenový sirup proti nachlazení

2 polévkové lžíce strouhaného křenu

1 polévková lžíce drobně krájené cibule

3 polévkové lžíce medu

5 polévkových lžic převařené horké vody

Křen s cibulí zalijte vařící vodou, nechte dvě hodiny odstát, sceďte, přidejte med. Užívejte po lžičkách.

Ani v zimě nezapomínejte dodat tělu tekutiny teplými nápoji, i když pocit žízně vás trápit nebude. Důležitá je ochrana obličeje proti nepřízni počasí, na rozdíl od minulosti se dnešní hydratační krémy dají používat i v mrazu. Rty chraňte balzámem, potírejte podle potřeby, aby se vám nevytvořily prasklinky. Špatně se hojí a mohou být vstupní branou pro infekce. Ruce totéž, udržujte pokožku vláčnou, noste rukavice. Popraskaná kůže na rukách je dost bolestivá.

Na podporu imunity se můžete připravit s předstihem: saunování vaše imunita přivítá ještě letos a z jara začněte otužováním venku. V létě nezapomeňte sušit ovoce na čaj i mlsání.