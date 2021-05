Jak zlepšit paměť? Tyto rady pomohou i v případě mozkové mlhy po coronaviru

Zhoršená paměť souvisí s mnoha faktory. V poslední době pak s prodělanou nemocí covid-19. Koronavirus způsobuje poruchy mozku, které se projevují například poruchami soustředění, paměti i nejasností myšlenek. Tento stav odborníci označují jako „mozková mlha“. Co tedy dělat, aby paměť zase sloužila? Bez ohledu na to, zda jste covidem onemocněli, nebo ne.

Jezte grapefruit Koho by to napadlo, že kyselá snídaně má na váš mozek pozitivní účinek. Je to proto, že kyselejší potraviny, jako je grapefruit, obsahují spousty kyseliny listové. Výzkum publikovaný v časopise The Lancet zjistil, že účastníci studie, kteří konzumovali více kyseliny listové, měli „významně lepší" paměť, rychlost zpracování informací a senzomotorickou rychlost než skupina užívající placebo. Přidejte tedy do svého jídelníčku aspoň půlku grapefruitu, ale pozor, grapefruit může být v kontraindikaci s některými léky. Poraďte se s lékařem. Mezi další potraviny obsahující kyselinu listovou patří: listová zelenina, další citrusy, fazole, avokádo či banány.

Hrajte deskové hry Skvělá šance vrátit se do dětských časů. Zvláště v době, kdy kolem zuří pandemie a celé rodiny jsou mnohem víc pospolu. Vědci zjistili, že u dospělých lidí, kteří pravidelně hrají deskové hry, je o 15 procent nižší pravděpodobnost rozvoje demence než u těch, kteří deskové hry nehrají, a také mnohem nižší šance, že se u nich projeví deprese. Takže hrajte hry, karty, člověče nezlob se, Monopoly, Activity – cokoli vás napadne nebo co objevíte ve skříni.

Pijte kávu Dobré zprávy pro milovníky kávy. Podle odborníků může být tento každodenní zvyk velmi prospěšný i pro váš mozek. Několik studií ukázalo, že kofein má pozitivní vliv na paměť. Výhody jsou nejvýraznější u lidí středního věku nad 65 let. Nejlépe nám to „pálí" ráno a během dne to jde s pamětí z kopce. Ovšem výzkum publikovaný v časopise Psychological Science zjistil, že starší dospělí, kteří vypili dva šálky kávy, tímto efektem „denní doby" netrpěli a jejich paměť vykazovala stejné kvality po celý den. Doporučení odborníků: Nepřekračujte ale 300 mg kofeinu za den, což odpovídá asi 3 šálkům kávy.

Pravidelně se hýbejte Určitě téměř každý ví, že fyzická aktivita je dobrá pro srdce, ale víte, že dokáže prospět i mozku? Vědci z University of British Columbia zjistili, že aerobní cvičení zvyšuje velikost hipokampu, což je část mozku, která má vliv na paměť. Hipokampus zpracovává informace z mozkové kůry a z limbického systému a pak je směřuje do dalších částí mozku. Velká část se jich vrací zpátky do mozkové kůry. Tahle opakující se aktivita hipokampu je základem mnoha dějů, například ukládání informací do dlouhodobé paměti. American Heart Association doporučuje aspoň 150 minut týdně mírné aerobní aktivity, jako je rychlejší chůze, nebo 75 minut intenzivní aerobní aktivity, jako je běh nebo plavání.

Zůstaňte duševně aktivní Stejně jako fyzické cvičení pomáhá udržovat vaše tělo v kondici, mentální aktivity pomáhají udržovat váš mozek ve formě a mohou zamezit ztrátě paměti. Odborníci doporučují číst či luštit křížovky, hrát karty nebo počítačové hry, kde musíte analyticky přemýšlet (no vida, není tak špatné hrát na počítači). Pokud řídíte auto, nejezděte pořád stejnou cestu, ale vyzkoušejte jinou, abyste procvičili mozek. Možností, jak trénovat paměť, je spousta.

Socializujte se V době lockdownu to šlo sice hůře, ale i v horších dobách lze praktikovat cokoli. Pravidelné posezení s přáteli nebo aspoň pravidelná komunikace s nimi jsou ideální „cvičení" i pro váš mozek. Podle studie University of Michigan může už i 10minutový rozhovor s kamarády přinést výrazné zlepšení paměti a celkových kognitivních schopností. Takže nezapomínejte a každý den si aspoň s přáteli či příbuznými zavolejte, až to zase půjde, choďte ven mezi lidi, třeba do posilovny na kolektivní cvičení a podobně. Hlavně nebuďte celé dny jen na sociálních sítích.

Snižte stres Stres je zabiják všeho, i paměti. Je jasné, že poslední rok byl náročný pro všechny a spousta lidí se potýká nejen se zvýšeným stresem, ale také s úzkostmi a depresí. Ovšem to má neblahý vliv na naše zdraví. Pokuste se pouštět to, co nemůžete ovlivnit. Vědci z University of Iowa říkají, že stresový hormon kortizol, který se tvoří ve zvýšené míře ve chvílích stresu, souvisí se ztrátou krátkodobé paměti, zejména u starších lidí. Odborníci radí, abychom praktikovali mindfulness (metodu všímavosti, tady a teď), meditovali, odpojovali se pravidelně a důsledně od sociálních sítí, nesledovali tolik televizi a pravidelně se věnovali cvičení.

Dostatečně spěte Během spánku se tělo uzdravuje a nabíjí. Zejména mozek vyplavuje toxiny, což podle vědců snižuje riziko Alzheimerovy choroby. Další studie, publikovaná v časopise Neuroscience zjistila, že lidé, kteří se učili specifické pohyby prstů (například hraní na klavír), si je dokázali lépe vybavit po 12 hodinách spánku. „Když spíte, zdá se, že přesouváte paměť do efektivnějších úložných oblastí v mozku," uvedl autor studie Matthew Walker z laboratoře spánku a neuroimanagingu Beth Israel Deaconess Medical Center. Doporučuje se, aby dospělí lidé spali každý den 7–9 hodin. Pokud budete ale spát více, může to souviset s vyšším rizikem demence.

Jezte zdravě a zbavte se nadváhy Nevhodná a kalorická strava přidává nejen kilogramy, ale taky poškozuje paměť. Nová studie publikovaná v časopise Frontiers in Endocrinology zjistila, že nezdravé stravovací návyky mohou ovlivnit zdraví mozku. „Lidé krmí svůj mozek opravdu špatnou stravou s převahou cukrů a tuků, navíc vůbec necvičí," uvedl autor studie Nicholas Cherbuin, vedoucí Centra pro výzkum stárnutí, zdraví a pohody na Australian National University. „Našli jsme přesvědčivé důkazy o tom, že nezdravé stravovací návyky a nedostatek pohybu po delší dobu mohou vést k riziku vzniku cukrovky 2. typu a významného poklesu mozkových funkcí, jako jsou demence a zmenšení mozku." Doporučení zní tedy jasně: Udržujte svou hmotnost ve zdravých mezích, prospěje to vašemu srdci, krevnímu tlaku i mozku.