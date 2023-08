Jak zlepšit vztah s matkou, která stále kritizuje, hodnotí a zasahuje do života? Nesoupeřte a přetrhněte pupeční šňůru

Pokračování 3 / 6

Síla přijetí

Mnoho dcer se též celoživotně potýká s tím, že nedosahuje očekávání svých matek, které mají o správném a úspěšném životě dcery naprosto jasnou představu. Mnohdy do dcery promítají své nenaplněné sny a touhy, a nevědomky tak v sobě probouzejí dávná zranění a zklamání ze sebe samé. Dcery těchto matek jsou neustále pod tlakem, a ač se obvykle snaží, nikdy své matce dostatečně nevyhoví. V těchto případech je matčina nespokojenost se životem dcery provázena neustálou kritikou a vstupováním do života. Často dokonce i do rodinného života dcery, která si tolik přeje, aby její maminka byla jiná – laskavější a méně kritická. Toto očekávání bychom ale měli opustit. Rodiče si nejen nevybíráme, ale ani je nezměníme – co však změnit můžeme, je postoj, který k nim máme. Velkou silou je v tomto směru přijetí. Přijetí rodiče takového, jaký je, to však neznamená, že mu dovolíme nám do života vstupovat a řídit jej!