Jak změnit letní lásku v trvalý vztah? Nepředstírejte, přemýšlejte a plánujte

Letní lásky bývají nezapomenutelné. Vášnivé, divoké, nespoutané, ale také mají život jepičí. Prožít prázdninový románek můžete jak u moře, tak i v na dovolené v Čechách. Co když se ale zamilujete? I letní láska může přerůst v dlouhodobý vztah, je však třeba na tom pracovat.

Sdílejte své vášně Pamatujte, že na to, abyste získala lásku na svoji stranu, máte omezené množství času. Proto je potřeba začít co nejdříve sdílet si navzájem svoje koníčky a vášně. Povídejte si o tom, co vás baví a zajímá, obohacujte se navzájem a ověřujte si, zda si rozumíte v něčem víc, než jen v milostných hrátkách. Jestli milujete vaření, ukuchtěte mu oblíbenou večeři a přizvěte si ho na pomoc. A pokud on nedá dopustit například na golf, nebraňte se a vyzkoušejte ho s ním. Pokud najdete společné koníčky a záliby, bude o něco snazší vztah udržet déle než jen přes léto.

Ukažte mu své pravé já Kouzlo letních lásek spočívá někdy i v tom, že na tu chvíli můžete být, kým chcete. Pokud se ale vaše city prohloubily a vy chcete vztahu dát šanci, je důležité nalít si čistého vína. Nic nepředstírejte a ukažte mu své pravé já. Čím lépe vás stihne poznat, tím větší šance je, že vztah může přežít i do budoucna. Postavíte-li to, co je mezi vámi, na lži, nikdy to nemůže dopadnout dobře.

Komunikujte Není čas ztrácet čas! I když jste si možná zpočátku plánovala, že nepůjde o nic jiného než jen o letní flirt, a o vztah jste nestála, vaše city se mohly v průběhu léta či dovolené změnit. Je proto potřeba jednat a jít s kůží na trh. Nestává se denně, že potkáte svoji spřízněnou duši, a co když je to právě on? Možná také váš nápadník sbírá odvahu, aby vám vyznal svoje city, a bojí se stejně jako vy být odmítnut. Důležité ale je, abyste měli oba jasno, než se na delší dobu rozloučíte. Co můžete ztratit? Pokud vás odmítne, už ho nikdy nemusíte vidět a díky tomu se z lásky snadněji vyléčíte. Když se ale rozloučíte a tuto otázku necháte otevřenou, budete tak jen zbytečně natahovat svoje trápení.

Buďte k sobě upřímná Pokud se s někým seznámíte na dovolené, je pravděpodobné, že minimálně není ze stejného města jako vy. Pokud je navíc z jiného státu, je situace ještě komplikovanější, obzvlášť v dnešní době nejistého cestování. Pokud tedy přemýšlíte o vztahu na dálku, buďte k sobě upřímná a přiznejte si, zda jste ochotná obětovat námahu a peníze za neustálé cestování, překonávání smutku, když zrovna s partnerem nebudete spolu, nebo zda si umíte představit, že byste se časem přestěhovala za ním či on za vámi. Otázek je mnohem víc, takže si na chvíli zkuste sundat růžové barvy a zeptat se sama sebe, zda vám za to letní láska opravdu stojí.