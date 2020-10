Jak zničit dokonalý vztah? Tímto chováním k tomu určitě dospějete

Váš partner pro vás dělá každý den dvacet různých maličkostí, které už po delší době považujete za samozřejmost, takže vidíte jen tu jedinou věc, kterou "se prostě nemůže odnaučit", jako je například použitý čajový pytlík ve dřezu nebo otevřená pěna na holení na umyvadle. Přestaňte šílet z drobností (ostatně určitě ho taky něčím štvete) a zaměřte se na to hezké, co pro vás dělá a kolem čeho zdaleka není tolik diskusí.

Mlčíte a předstíráte

Napoprvé si v posteli "sedne" málokdo a rozhodně vám nemáme za zlé, že jste prvních pár orgasmů možná tak trošku zahrála. Pokud ale hrajete všechny jen proto, že se stydíte říct mu, že to nedělá úplně tak, jak by vám bylo příjemné, je něco špatně. Jedním z prvních znaků, že vztah přestává klapat, je to, že to přestává fungovat v posteli. Navíc – nechtěla byste si to konečně užít? Tak si o to prostě řekněte!