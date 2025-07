Jednoduché formování postavy na dovolené v bazénu: 5 cviků, s nimiž spálíte kalorie

Voda je laskavá ke kloubům a vazům

Voda je pro sportování úžasným elementem: Naše tělo je v ní výrazně nadlehčováno, což je požehnáním pro klouby, páteř a vazy – díky nadlehčování totiž nesou zhruba jen desetinu naší hmotnosti! Báječné je, že ve vodě se lze protahovat i posilovat zároveň. Voda nás při pohybu též jemně masíruje.

Ve vodě v bazéně pochopitelně nemusíme pouze plavat! Mnoho vodních sportů, například aquadance či aquaaerobik, pracuje s faktem, že odpor vody je při pohybu zhruba dvanáctkrát větší než odpor vzduchu, což samozřejmě zvyšuje intenzitu fyzické zátěže, avšak již bez zmíněného přetěžování kloubů. Voda navíc eliminuje jakékoliv otřesy a prudké nárazy.

Pakliže vás ve vodě nebaví pouze plavat, lze si aktivní hodinu v bazénu zpestřit několika jednoduchými cviky, které vám pomohou posílit svaly a současně spálit velké množství kalorií. Vyzkoušejte je a zjistěte, zda jim přijdete na chuť!

Jak na pevné bříško? Mrkněte na video:

Zdroj videa: CNC

Šlapání vody spaluje kalorie a posiluje dolní končetiny a hýždě

Šlapání vody je jedna ze základních sebezáchranných plaveckých dovedností, kterou zvládají i někteří předškoláci, či dokonce starší batolata – obvykle to trénují na kurzech dětského plavání. Máte-li chuť dát zabrat svým dolním končetinám, hýždím i celkové fyzické vytrvalosti a toužíte-li spálit opravdu hodně kalorií, zařaďte šlapání vody na hloubce do svého pohybového programu.

Voda se „šlape“ ve vertikální poloze, nejčastěji tak, že nohy střídáte jako při chůzi, jen s tím rozdílem, že šlapeme jakoby do stran. Modifikací pohybu nohou je však více. Budete-li šlapat bez pomoci rukou, bude cvik ještě náročnější. Pokud variantu bez dopomoci rukou zvládnete, lze šlapat i ve vzpažení anebo se třeba pokoušet „vyšlapat“ vysoko. Budete překvapeni, jak náročné to po pár minutách je.

Kopání na okraji bazénu vypadá hravě, ale je velmi „dravé“ pro vaše nohy i břicho

Tento cvik je ještě jednoduší než šlapání vody. Děti se při něm učí správné provedení kraulového kopu a vy si jím můžete dát řádně do těla. Přesněji: potrénujete stehna, hýždě, břišní svaly i vytrvalost. Nohy, konkrétně lýtka, při kopání zároveň masírujete.

Postačí, když se posadíte na okraj bazénu, a v zešikmené poloze se opřete za zády o ruce. Poté natáhnete nohy, zpevníte bříško, nárty a lýtka jsou zanořené – v této poloze začnete střídavě kopat tak, že se vám nad nárty „vaří“ voda. Necáká, ale vydatně bublá. Pohyb nohou vychází z kyčlí, nohy jsou natažené. Pozor, během kopání stále hlídáte zpevněné bříško a snažíte se vydržet kopat co nejdéle. Série můžete opakovat.

Kraulové nohy s destičkou à la „paní Radová“ vás překvapí svou náročností

Pro plaveckého zelenáče může toto cvičení vypadat snadně a možná trochu dětinsky, ale vašemu tělu dá neuvěřitelně zabrat. „Cítit“ budete svaly nejen na hýždích, stehnech i lýtkách, ale při několika uplavaných bazénech pocítíte i svaly na trupu včetně břišních!

K tomuto cviku potřebujete jakoukoliv obyčejnou plaveckou destičku, na kterou si volně položíte natažené paže i dlaně; bradu tak budete mít u hladiny, do níž můžete pusou volně vydechovat. Vlasy, oči i nos zůstávají nad hladinou. Nohy kopou střídavě jako při kraulu, za nohama by se vám měla „vařit“ voda a neměly by při kopání cákat, ale ani být zanořené hlouběji pod hladinou. Pokud byste chtěli ještě zvýšit náročnost, uchopte desku kolmo k hladině. Destička tak bude zanořená zhruba do poloviny a vy se budete snažit ji v této poloze udržet po celou dobu plavání. Destička vytváří odpor, talže musáte o to více zabrat!

Posilování i rehabilitace v poloze na znak

Plavecký způsob znak je považován za nejzdravější plavecký způsob. Plavání na zádech se často využívá i při rehabilitačním plavání zaměřeném na páteř. Ta, včetně krční, je během plavání na zádech přirozeně v ose, navíc nadlehčovaná vodou. Pokud vám samotný znak činí problémy, vyzkoušejte plavání bez záběrů paží pouze s tréninkovou destičkou v rukách. Experimentujte s její polohou; je snadné ji držet přitisknutou pevně na hrudi či stehnech, těžší ve vzpažení a v natažených rukách – tehdy jemně posilujete svaly na celém trupu včetně hlubokých zádových svalů, které díky vzpažení též nenásilně protahujete. Pakliže vše zvládáte hravě, máme pro vás jeden fyzicky velmi náročný cvik, při němž spálíte mnoho kalorií, posílíte břicho, trup i nohy.

Pokuste se plavat v poloze na znak s jednou rukou vzpaženou a druhou nataženou směrem ke stropu jako stožár lodě. Toto plavecké cvičení se využívá v rámci tréninku plavců a je považováno za náročné, zvláště při uplavání více bazénů.

Osmičky na mělčině posílí horní končetiny

Kraul, znak i prsa jsou plavecké způsoby, které výrazně posilují horní končetiny. Kupříkladu u znaku tvoří až 85 % hnací síly právě záběry rukama. Ty můžeme ve vodě posílit a protáhnout i jinak a jednodušeji než při plavání. Velmi nám k tomu pomůže mělčí voda, kdy nám hladina sahá přibližně pod úroveň ramen. Tehdy lze rukama cvičit podobně jako na suchu, avšak s výrazným využitím odporu vody.

Základem je mírně se rozkročit, zpevnit trup, zejména břicho, a poté oběma rukama, které směřují k zemi, začít opisovat kruhy před tělem, osmičky vedle těla, měnit směr pohybu i nastavení dlaní. Ruce lze různě rozpažovat a připažovat a měnit polohu dlaně, což pozměňuje i nejvíce posilovanou partii na různých částech ruky, ramen i zad. Sami ucítíte, kde nejvíce zabíráte.

Zdroj: autorský článek, autorka je učitelka plavání III. třídy a lektorka dětského a kojeneckého plavání