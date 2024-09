Pěstujete na zahradě kdoule? Pokud ano, víte, co s nimi?

Pamatuji si je z dětství, kdy jsem žila na Slovensku a na zahradě se jim dařilo. Kdouloň mě vždycky lákala, občas jsem neodolala, a i když mi doma stokrát říkali, ať to netrhám, protože se to nedá jíst, nebylo mi pomoci. Plody jsou extrémně trpké, tvrdé a v syrovém stavu naprosto nestravitelné. Tepelným zpracováním ale velmi brzy změknou a uděláte z nich chutná povidla i kompot. Doma jsme je také dávali na skříň, protože krásně provoněly celou místnost. Plody se sklízejí pozdě na podzim.

Na pečení

Kdoule se hodí i k pečení. Zpracujte je do koláčů podobně jako jablka nebo hrušky. Promíchejte je se skořicí nebo perníkovým kořením, doslaďte medem či třtinovým cukrem.

Povidla

Připravte si asi 3 kg kdoulí. Zbavte je jádřinců a nakrájejte je na kostičky. Nechte je jen tak stát do druhého dne. Do té doby mírně zhnědnou. Poté je dejte do hrnce, přilijte vodu a uvařte je doměkka. Poté vodu slijte a kdoule rozmačkejte nebo rozmixujte. Do hrnce k nim přidejte podle chuti cukr a opět je vařte. Když budete mít hustou směs, přendejte ještě horká povidla do vypláchnutých skleniček, zavíčkujte a otočte dnem vzhůru. Nechte je vychladnout a poté skladujte v chladu. Podle chuti můžete do povidel přidat trochu citronové kůry, skořici nebo vanilku. Povidla se hodí jako náplň do buchet, na pečivo, někdy je používám i ke slepování sušenek.

Náš tip: Čaj z listů stromu pomáhá proti kašli. Konzumace plodů snižuje hladinu cukru v krvi. Kdoule mají také široké využití v kosmetice. Používají se pro výrobu krémů, přípravků na vlasy i dekorativní kosmetiky.

Kompot

Do hrnce dejte litr vody, přidejte svitek skořice, 6 hřebíčků, 2 lžíce citronové šťávy, 12 lžic třtinového cukru a trochu drcené vanilky. Připravte si asi 5 kdoulí. Důkladně je omyjte, překrojte a zbavte jádřinců. Nakrájejte je na kostičky a dejte hned do připravené směsi v hrnci. Přiveďte k varu a vařte, dokud nebudou měkké. Bude to trvat 5 až 7 minut. Kompot můžete rovnou podávat, chutná výtečně k masovým pokrmům, ale můžete jej použít i do pohárů nebo k palačinkám.

Text: Erika Pilátová