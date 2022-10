Jak zpracovat šípky? Vyrobte si marmeládu, sirup, likér či omáčku k masu!

Vyzrálé šípky dobře omyjte, odstraňte stopky a podle toho, jaké kuchyňské pomocníky máte k dispozici, šípky rozdrťte nebo rozsekejte. Zalijte je litrem vody a za občasného míchání vařte deset až patnáct minut pomalu doměkka, potom nechte tuto směs asi dvě hodiny vylouhovat. Vzniklý odvar přeceďte přes sítko a následně přes plátno, abyste odstranili veškeré nečistoty. Přidejte do něj cukr i vymačkanou šťávu z citronu a vařte dalších asi deset minut, dokud se cukr nerozpustí. Hotový sirup nalijte do sterilizovaných sklenic a dobře je uzavřete.

Šípkový likér ze slivovice

Suroviny

250 g čerstvých šípků

1 lahev slivovice

100 g třtinového cukru

100 ml vody

koření dle chuti (hřebíček, celá skořice, vanilka atd.)

Postup

Šípky opět důkladně očistěte, případně i přepulte a dejte do velké zavařovací sklenice. Následně je zalijte destilátem a přidejte koření dle vlastního výběru. Sklenici uzavřete a umístěte do tmavšího místa, kde je pokojová teplota. Po dvou až třech týdnech tzv. macerování směs přelijte přes plátýnko do jiné nádoby a smíchejte se studeným sirupem, který si předem připravíte svařením cukru a vody. Hotový likér důkladně promíchejte a přelijte do vysterilizovaných lahví.