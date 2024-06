Nedaří se vám zhubnout? Na vině může být zpomalený metabolismus. Nastartujte ho!

Proč někdo snadno zhubne, ačkoliv se v jídle nehlídá, a to, co sní, nemusí řešit, zatímco jiný, ať se třeba staví na hlavu, nedosáhne stejných výsledků a o zhubnutí si může nechat jen zdát? Jednou z příčin bývá zpomalený metabolismus.

Ačkoli se v jídle hlídáte a sníte toho třeba až o polovinu méně než ostatní, hubnoucí efekt je stále v nedohlednu? Možná za to může zpomalený metabolismus. Hladovění, hubnutí a následné přibírání sužuje většinu naší populace, nejen ženy. Jeho správné „nastartování“ však může trvat klidně i rok. Tak vzhůru do boje za vysněnou váhou!

Jak nastartovat hubnutí? Poslechněte si rady od Kateřiny Cajthamlové:

Jak poznám, že mám zpomalený metabolismus? Obtíže při hubnutí: Pokud se vám zdá, že při snaze zhubnout máte potíže, ačkoli dodržujete zdravý jídelníček a pravidelně cvičíte.

Pokud se vám zdá, že při snaze zhubnout máte potíže, ačkoli dodržujete zdravý jídelníček a pravidelně cvičíte. Málo energie: Pokud se cítíte často unavená, ospalá a nemáte dostatek energie, a to i přes adekvátní odpočinek.

Pokud se cítíte často unavená, ospalá a nemáte dostatek energie, a to i přes adekvátní odpočinek. Pomalé trávení: Pokud máte potíže s trávením potravy a trápí vás zácpa, nadýmání nebo jiné trávicí potíže.

Pokud máte potíže s trávením potravy a trápí vás zácpa, nadýmání nebo jiné trávicí potíže. Citlivost: Lidé s pomalým metabolismem jsou často citlivější na studené teploty, protože jejich tělo není schopno produkovat dostatečné množství tepla.

Lidé s pomalým metabolismem jsou často citlivější na studené teploty, protože jejich tělo není schopno produkovat dostatečné množství tepla. Neměnná váha: Pokud jste zjistila, že máte stále téměř stejnou váhu, a to i při zdravějším stravování a cvičení.

Pokud vás sužuje zpomalený metabolismus, je dobré poradit se s lékařem či dietologem, ať máte jistotu a můžete se hnout z místa.

Jak se dá zrychlit metabolismus?

1. Pravidelná a vyvážená strava

Jezte pravidelně a nevynechávejte žádná jídla. Dbejte na to, abyste měli vyváženou stravu s dostatečným příjmem bílkovin, zdravých tuků a vlákniny. Zdravé stravování udržuje metabolismus aktivní.

2. Fyzická aktivita

Častý pohyb je klíčový pro zrychlení metabolismu. Cvičení, jako je běh, plavání, jízda na kole a posilování, mohou zvýšit spalování kalorií a zlepšit ho.

3. Zvýšení svalové hmoty

Svalová hmota spaluje více kalorií než ta tuková, a to i v době, kdy nemáte žádnou fyzickou aktivitu. Zařaďte tedy do cvičebního režimu aktivity zaměřené na posílení svalů, jako jsou cviky s vlastní vahou těla, zvedání činek nebo cvičení s gumovými páskami.

4. Dostatek spánku

Jeho nedostatek může negativně ovlivnit náš metabolismus, a nejen ten. Snažte se dodržovat pravidelný spánkový režim a dostatečně odpočívat.

5. Hydratace

Pijte dostatek vody, dehydratace může metabolismus zpomalit. Snažte se pít pravidelně během dne a vyhýbejte se přebytečné konzumaci sladkých nápojů a alkoholu.

6. Minimum stresu

Ten může ovlivnit nejen hormonální rovnováhu a metabolismus. Hledejte tedy způsoby, jak ho omezit. Pravidelně relaxujte, zkuste meditaci, jógu nebo si dejte horkou vanu.

7. Rychlý metabolismus

Některé koření, jako je chilli, kurkuma, skořice či zelený čaj, má dobrý vliv na zrychlení metabolismu. Zkuste ho začlenit do své stravy.

Pohled odborníka

Zeptali jsme se Richarda Husovského, odborníka na výživu:

Myslíte si, že příčinou toho, že nehubneme, je zpomalený metabolismus?

Metabolismus znamená tisíc chemických reakcí, z nichž půlka něco tvoří a druhá něco rozkládá. Tvrdit tedy, že někdo má zpomalený metabolismus, je při dnešní úrovni znalostí dost obecný závěr. Nejdůležitější věc, na niž by se měl člověk při hubnutí soustředit, je popsat co nejpřesněji svůj současný stav. Ten je přirozeně výsledkem špatných rozhodnutí, starých přesvědčení, nezpracovaných situací a s nimi souvisejících emocí a traumat. Pouze pochopení celého obrazu vlastního života nám umožní učinit správné kroky, které pomohou dosahovat udržitelných výsledků.

Jaká je nejčastější chyba, kterou děláme, když se snažíme zhubnout, a stále nám to nejde?

Tou nejčastější chybou je, že se lidé vrhají do různých diet, očistných kúr a jiných hubnoucích postupů bez toho, aniž by pochopili příčiny své nadváhy. Ne všichni totiž přibrali ze stejného důvodu. Špatný spánek, nezvládnuté emoce, nefunkční přesvědčení, stres, špatná struktura nebo frekvence jídel, či dokonce špatná výživa po sportu – to jsou nejčastější příčiny tloustnutí. Teprve poté, co budou odstraněny faktory vedoucí k nadváze, se tělo může začít vracet do svého přirozeného stavu zdraví a vitality. Bez odstranění příčiny, jež způsobila kilogramy navíc, se organismus dříve nebo později vrátí zpět do bodu nula. A situaci nevyřeší žádný přípravek na hubnutí, ani dieta.

Každý jsme jiný

Je důležité mít na paměti, že každý má jiné tělo a stejně tak i metabolismus, takže na každého bude fungovat něco trochu jiného. Vliv na něj mají i další faktory, jako jsou věk, genetika a zdravotní kondice. Pokud máte zájem o úpravu svého metabolismu, není na škodu poradit se s odborníkem, který vám dokáže poradit, co bude fungovat právě na vaše tělo.

Text: Lucija Veselá