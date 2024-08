Zůstaňte sama sebou: Tyto věci kvůli muži nikdy neobětujte

Láska je mocná čarodějka, a když jste zamilovaná, jste pro toho druhého schopná udělat téměř cokoliv. Nikdy byste ale neměla přestat myslet na sebe a být nohama na zemi. Co byste pro druhého nikdy dělat neměla?



Část 1 / 5



Měnit svůj vzhled Jasně, každá z nás se chce svému vyvolenému líbit. Je ale rozdíl, jestli si kvůli němu vezmete top, který vám pochválil, nebo kompletně změníte celý vzhled. Jednou jste se mu zalíbila přesně taková, jaká jste, tak na co to měnit? Pokud se mu nelíbí vaše váha, styl oblékání, účes, vlastně vůbec nic, tak dejte od něj ruce pryč. Jestli chcete něco změnit, tak jen kvůli sobě samotné, ne kvůli tomu, že to někdo po vás požaduje. Co na nás muže odpuzuje? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5 Vzdát se svých snů a cílů Absolutně nikdo by neměl bránit vašim snům a cílům. Je to koneckonců váš život a nikdo jiný nebude litovat vašeho špatného rozhodnutí víc než vy sama. Partner by vás měl podporovat, a pokud je to spíše naopak, není pro vás ten pravý.

Pokračování 3 / 5 Čekat na jeho souhlas Silná žena hraje podle svých pravidel a nepotřebuje k tomu ničí souhlas. Nejste žádná cvičená opička, ale dospělá žena, a tak moc dobře víte, co je pro vás nejlepší. Pokud něco chcete udělat, tak to zkrátka udělejte. Nečekejte na to, až vám vaše rozhodnutí někdo odkýve. O tom přece vztahy nejsou.

Pokračování 4 / 5 Rušit kvůli němu své plány Každá z vás to určitě už někdy zažila. Máte domluvený holčičí večer s vaší nejlepší kamarádkou, ale najednou se vám ozve váš milý a vy neuděláte nic lepšího, než že kamarádku odřeknete? Chyba! Nemusíte být přece svému partnerovi pokaždé, když si to umane, po ruce. Navíc máte taky svůj volný čas, své přátele, a pokud o ně nechcete přijít, věnujte svůj čas také jim.

Být jiná Stejně jako by partner nikdy neměl měnit váš vzhled, tak už vůbec by neměl měnit to, jaká jste. Nenechte se manipulovat jenom kvůli tomu, že máte na očích růžové brýle. Jste, jaká jste, a ten, kdo vás takovou brát bude, je ten pan Pravý.