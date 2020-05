Jak zvládnout izolaci a práci z domova? Tohle pomůže vašemu znamení

Sociální izolace je někdy nezbytná, zvláště teď, kdy pořád ještě platí přísná opatření proti šíření koronaviru. Jak ovšem takovou izolaci zvládají jednotlivá znamení zvěrokruhu? Některá lépe, jiným to může způsobit psychické napětí. Jak využít čas, kterého teď někteří mají víc než dost? Jak zvládnout osamělost? Jak najít mezi čtyřmi zdmi pozitiva a nenudit se? Znamení zvěrokruhu vám dá odpověď.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Berani, využijte domácí karantény sami pro sebe. Najděte si v televizním programu pořady, které chcete sledovat, nebo si stáhněte filmy, které jste ještě neviděli. Teď máte jedinečnou příležitost využít čas, který jste dřív neustále hledali a nenašli. Dopřejte si bublinkovou koupel, až dočtete tu úžasnou knihu, kterou jste měli položenou měsíce neotevřenou na nočním stolku. Nyní je čas být sami sebou ve svých myšlenkách a uvolnit se ze stresu, který vás už doháněl. Berte to jako relaxační pobyt, díky kterému získáte opět svou beraní sílu.

Býk (21. 4. - 21. 5.) Býci, vy jste lidé, kteří nesnášejí nudu. Tak toho využijte. Začněte se učit vařit, ať už podle kuchařek, které máte doma, nebo podle video návodů food blogerů. Určitě se nudit přestanete, až zjistíte, že získáváte nové a nové dovednosti na poli gastronomie. A zkuste si představit, že tohle všechno pak předvedete svým kamarádům. Ti budou zírat. Lidé, kteří se narodili v tomto znamení, bývají od přírody rození kuchaři. Využijte tedy volný čas k vaření chutných jídel, které jste nikdy předtím nezkusili. A přidat k tomu můžete i umění cukrářské!

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Blíženci jsou takoví sociální motýlci, kteří poletují ve společnosti z květiny na květinu. Pokud musí zůstat v sociální izolaci, je to pro ně trest největší. Ovšem ani oni nemusí strádat a trápit se. Jsou to také velmi kreativní lidé, tak můžete začít vytvářet různá videa, streamovat svůj domácí pobyt, prostě cokoli, co můžete sdílet na sociálních sítích. Bavit se budete vy i ostatní a o zábavu nebude nouze.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Raci, vy jste rodinné typy, kterým nevadí být doma s rodinou. Vy si to teď dokonce můžete užívat. Máte jedinečnou možnost vrhnout se do nějaké opravy v bytě, rekonstrukce, prostě čehokoli, co se týká vaší domácnosti. Vymalujte, natřete na zahrádce staré dřevěné lavice, vysázejte květiny, a pokud žijete v paneláku, můžete přemisťovat nábytek. Nakonec si užijete spoustu zábavy, takže se vám ani nebude chtít ven z karantény.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi, vy jako zářící slunce společnost potřebujete, takže sociální distanc je pro vás poněkud těžký. Nicméně milujete lenošení a spánek, jako každý lev, tudíž si dopřejte pořádnou dávku filmů na Netflixu a pak spěte třeba celý den (pokud tedy nepracujete z domova a nemusíte taky něco udělat). Určitě taky nezapomeňte na cvičení, protože jinak byste mohli z karantény vyjít nikoli jako lev, ale jako slon.

Panna (23. 8. - 22. 9.) Panny, vy jste velmi organizované a obvykle vstáváte do práce velmi brzo, abyste mohly také brzo začít pracovat. Teď jste ale doma, máte home office, nebo dokonce nařízenou dovolenou, takže toho náležitě využijete a budete se probouzet v okamžiku, až si tělo samo řekne. Zkuste být ale produktivnější než se jen věnovat svému polštáři. Dopřejte si nějakou oblíbenou knihu, pracujte na nějakém projektu nebo dělejte něco, díky čemu budete lepší. Po karanténě jako když to najdete!

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Váhy, vy si umíte užívat samotu, ale pokud by trvala dlouho, můžete upadnout do splínu či depresí. Pokud se cítíte opravdu opuštěné, nezapomínejte každý den na komunikaci s přáteli nebo kolegy prostřednictvím Skypu nebo jiných moderních technologií, abyste se aspoň viděli tímto způsobem. Můžete si dokonce vytvořit každý den pravidelnou hodinku, kdy si budete na dálku online povídat o všem možném, hlavně ne o práci.

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štíři potřebují něco, co je silně zaujme a díky čemuž se nebudou soustředit na negativa izolace. Ideální je pro ně nějaký thriller nebo mohou začít pracovat na něčem, co už dlouho odkládali – ať je to nový projekt, povídka nebo tvorba webu. Nechtěli jste to nikdy zkusit? Teď máte jedinečnou příležitost zkusit vše, co chcete, protože vše je dovoleno.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Střelci jako jedno z nejvíce dobrodružných znamení zvěrokruhu potřebují stimulaci a zábavu, jinak začnou trpět. Skládejte doma puzzle, cvičte podle internetu, sledujte zábavnou show v TV – rozhodně nestačí jen jedna věc. Střelci potřebují spoustu aktivit, aby se nezbláznili a nezačali se nudit. Zvláště zákaz cestování je dohání k šílenství.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Kozorozi, vy jste astrologičtí workoholici. Takže karanténu a sociální izolaci využijte ve svůj prospěch a odpočívejte. Dělejte věci, které jste odkládali, jako je čtení knih, domácí práce nebo dokončení nějakého kutilského projektu. Oblečete si montérky a vrhněte se třeba do přebudování vaší zahrady, přerovnejte vše v garáži a vyrobte třeba nějakou krásnou židli.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři, vy potřebujete nějaký nový úkol, do něhož byste se doma vrhli. Pokud vás nic nenapadá, zeptejte se rodiny. Ti vám určitě poradí. Vy doslova nesnášíte pocit, že musíte zůstat doma zavření a nesmíte nikam chodit, protože nemůžete sdílet svoje znalosti. Ale je toho ještě tolik, co můžete udělat, a to i doma. A pak se můžete pyšně svěřit nebo předvést svoje dílo.