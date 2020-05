Jak zvládnout roli milenky: Tato NE vám pomůžou ustát milenecký vztah

Na milenky je společností většinou pohlíženo skrz prsty, to ale neznamená, že se do takové situace nemůžete dostat. Neznamená to také, že role milenky je pro ženu jednoduchá. Jak to zvládnout, aby vám milenecký poměr příliš neublížil?

Neplánujte Dělat si plány s milencem, který je vázaný na svoji rodinu a manželku, je ošemetná záležitost. Ať už je ve hře společně strávený víkend nebo fakt, že tajně sníte o tom, že jednou spolu budete šťastni až do smrti. Jeho plány se totiž mohou měnit podle rodiny z minuty na minutu, a zatímco vy se budete na něco těšit, on se doma nemůže vymluvit na milenku, takže mu nezbývá než zklamat vás. Plánujte si proto svůj čas podle sebe a nechte ho, ať si on vše zařídí po svém, tak vás může jedině mile překvapit. A přijde-li zrovna tehdy, když vy budete už mít svoje plány s někým jiným, nerušte je. Nejste pejsek, který přiběhne na písknutí, a pak, příležitost ještě jistě bude! Milenky nás mohou hodně naučit: Využijte jejich chování ve svůj prospěch! Zjistila jste, že váš partner má milenku, a chcete se jí zbavit? Nebo…

Nespoléhejte se na něj Pamatujte si, že váš milenec není váš kamarád ani někdo, na koho byste měla spoléhat, když jste v úzkých. Nemůžete mu zavolat, když budete potřebovat v noci odvézt domů z večírku, nemůžete čekat, že vás přijede utěšit, když vám bude smutno, ani že vás finančně podpoří v nouzi. Možná přesně tohle čekáte, když s někým máte sex, v takovém případě ale nejste na milenecký vztah stavěná a bude pro vás lepší se do něj buď nepouštět, nebo ho co nejdřív ukončit. Milence prostě berte jen jako takové zpestření vašeho života, ne jako opěrný bod. Ženy přiznaly: Takhle jsme přišly partnerovi na nevěru, bylo to drama 7 Když na vašeho partnera praskne, že vás podvádí s jinou, je to…

Nedělejte scény Je důležité si uvědomit, že váš milenec není váš plnohodnotný partner. Čím dřív si tohle uvědomíte, tím snáze se vám bude milenecký vztah zvládat a přestanete řešit problémy běžného vztahu. Jelikož nejste jeho právoplatná manželka a do role milenky jste šla dobrovolně, nemá smysl mu dělat žárlivé ani jiné scény. Vysílíte tak akorát sama sebe a milenec se pravděpodobně porozhlédne po nové milence, která si scény odpustí. Nevyčítejte mu ani nedostatek času, stejně tím nic nezměníte. A už vůbec mu nemějte za zlé, že dává přednost rodině. Jestli jsou tohle věci, které vám v mileneckém vztahu vadí, je na čase ho ukončit a najít si normálního partnera. Top 10 slavných mužů, kteří odešli od manželek za slavnými milenkami 20 Nic není věčné a už vůbec ne hollywoodské vztahy. Své o tom ví řada…

Nevažte se Samozřejmě dost záleží na tom, jak se k mileneckému vztahu stavíte. Možná vám to takhle vyhovuje, je pro vás ideální, že máte volnost a sem tam se pobavíte, a žádný pevný závazek nehledáte a nechcete. Pokud ale v koutku duše toužíte po normálním vztahu, buďte opatrná. Nevažte se na milence a buďte otevřená novým poznáním. Rozhodně setkávání se s jinými muži nepodřizujte vašemu mileneckému vztahu. Pamatujte na to, že v tomto případě je vaše štěstí na prvním místě, a také na to, že váš milenec dá pravděpodobně také vždy přednost rodině před vámi. Myslete na to i v případě, že normální vztah nehledáte. Nikdy nevíte, kdy vás může potkat něco lepšího… Jaká jste milenka? Otestujte se, jestli jste dračice, nebo spíš něžné stvoření? Nespoutaná divoška, která se miluje i ve zkušební kabince, žena,…