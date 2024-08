Jak zvládnout rozchod: Zásadní pravidla, jak odolat pokušení vrátit se zpět

Když si s vámi vaše mysl zahrává

V počáteční fázi rozchodu bude vaše mysl pořád naplněná myšlenkami na vašeho bývalého partnera či parnerku, to je naprosto normální. Budete mít tendence zapomínat na to ošklivé, co se mezi vámi stalo, a připomínat si ty hezké chvíle, což bude vést k pochybám, jestli jste s rozchodem udělali správně.

Jakmile se do této fáze dostanete a budete pochybovat, neměli byste být sami. Povolejte na pomoc kamarádku/kamaráda na telefonu, členy rodiny nebo někoho blízkého, kdo s vámi vyrazí na kávu a připomene vám, proč jste se s partnerem rozešli. A případně vám rozmluví neuvážené jednání.