Jaká je vaše karmická lekce podle zvěrokruhu? Na tomhle zapracujte!

Máte tendenci jít s proudem a nesledovat své potřeby. To není špatně, ale pak se někdy stane, že zapomenete na své touhy, stejně tak i na emoce ostatních. Pokud jde o vztahy, býváte často iracionální a děláte věci jen proto, abyste udělali partnerovi radost.

Panna (23. 8. − 22. 9.)

Jste posedlé tím, co se stalo v minulosti, a myslíte na to, aby se to už nikdy nestalo. Nebojte se, že se bude minulost opakovat. Právě strach vám totiž brání užívat si přítomnosti. Jste schopní lidé, tak si věřte.

Vaše karmická lekce: Přijměte, že jste jen člověk, který nemůže ovládat všechno. Nejste superhrdina.