Jaká jste milenka? Otestujte se, jestli jste dračice, nebo spíš něžné stvoření?

A) Dělám to pravidelně, je to skvělá součást předehry. B) Kdybych se posilnila vínem, pečlivě si připravila muziku a rekvizity, tak ano. C) V žádném případě, byla bych nervózní.

A) Ano, může to být zajímavý zážitek. B) Za určitých podmínek ano, ale nikdy jsem to nedělala. C) Raději ne, kdoví, jak by to dopadlo.

A) Ano, sex na jednu noc je něco, co důvěrně znám. B) Stalo se mi to, ale druhý den jsem ze zážitku měla morální kocovinu. C) Ani náhodou. Sex patří k dlouhodobému vztahu.

A) Nemusím. Zažívám ho běžně, a když se mi něco nelíbí, dám to najevo. B) Někdy ano, ale vzácně. Raději udělám vše pro to, aby předstírání nebylo třeba. C) Ano, stává se to a nevidím na tom nic špatného. Partner je spokojený a já mám klid.

A) Samozřejmě. Znát své tělo a vědět, na co je citlivé a jak funguje, pokládám za důležité. B) Někdy ano, ale raději mám párový sex. C) Nevidím důvod.

A) Budu nadšená a hned ho společně s partnerem vyzkoušíme. B) Není to ten nejlepší dárek, ale časem ho použiju. C) Zrudnu a schovám ho na nejhlubší dno skříně.

A) Ano, někdy sama, jindy s partnerem. B) Čas od času s partnerem. C) Ne, nechápu, co na něm kdo vidí.

Pokračování 10 / 10

VYHODNOCENÍ:

1. A - 2 body, B - 2 body, C - 1 bod

2. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

3. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

4. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

5. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

6. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

7. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

8. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

9. A - 3 body, B - 2 body, C - 1 bod

A výsledek?

Dosáhla jste 10–16 bodů: Knížka je pro vás lepší společnice

Sexu se nevyhýbáte, ale potřebujete k němu pořádnou atmosféru a správné naladění. Pokud nemáte trpělivého a něžného partnera, může být pro vás milování nepříjemné, bolestivé a traumatizující. Neznamená to ale, že jste špatná milenka. Jen jste náročnější než ostatní ženy a nepotřebujete milování tak často.

Dosáhla jste 17–23 bodů: Jste skvělá milenka

Vy si sex umíte užít a partner je s vámi spokojený. Máte sice období, kdy vám postelové hrátky nic neříkají, ale netrvá to dlouho. Každopádně se nebojte zkoušet nové věci, hledat to, co vám dělá dobře, a klidně trochu experimentovat. Prospěje to vám i vašemu vztahu.

Dosáhla jste 24–30 bodů: Jste nespoutaná dračice

Kdo jednou zažije sex s vámi, bude chtít znovu nebo na něj alespoň bude ještě léta vzpomínat. Patříte mezi fatální milenky, jste divoká, otevřená, máte fantazii a nebojíte se experimentovat. Pozor jen na sklony k nevěře.