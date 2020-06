Jaká kočka se k vám hodí podle znamení? K Váhám Tuxedo, k Panně Sphynx

Býk je odvážný, zároveň v sobě skrývá citlivou stránku. Silně taky touží po uznání a kráse. Pro něj je vhodná kočka Ragdoll, která je nejen krásná na pohled, ale má taky přítulnou a poddajnou povahu. To je přesně to, co potřebuje Beran k vyvážení své silné osobnosti. Pozor, tato kočka těžko snáší samotu a bude doslova vaším stínem.

Blíženci nemají rádi nic, co by bylo nudné nebo obyčejné. Potřebují tedy kočku, která je zvláštní a jedinečná, třeba kočku, která má jedno oko modré a druhé žluté. Taková vás bude fascinovat celé hodiny. Navíc jsou Blíženci známí svou dualitou, takže kočka s různobarevnýma očima je pro ně naprosto dokonalá.

Váhy milují eleganci a mají opravdu dobrý vkus. Tuxedo kočka je všechno, co Váhy chtějí: elegantní, společenská a vždy správně oblečená. Tuxedo vlastně není samostatné plemeno, jde o barevnou kombinaci bílé a černé. Černobílých koček jsou mraky, ale jen o některých můžete říct, že jsou Tuxedo: Většinu srsti mají bílou, jen náprsenka, případně ještě čenich a tlapky (jako ponožky) jsou bílé. Kočka pak vypadá, jako by šla někam na ples ve smokingu podle předem stanoveného dress codu. K Váhám se hodí opravdu skvěle.

Černé kočky údajně přinášejí smůlu, ale to je jen pověra, tyhle kočky vůbec nejsou děsivé, jen prostě mají takovou barvu. Kozorohové jsou naštěstí dostatečně rozumní na to, aby věřili pověrám. Černá kočka bude proto skvělým společníkem Kozoroha, který má sklon vidět věci takové, jaké jsou. Ale když už jsme u těch pověr, černé kočky údajně přinášejí štěstí v lásce a taky ochraňují před nemocemi. Prý jsou rezistentní vůči rakovině či Alzheimerově chorobě.

Stejně jako Vodnáři, jsou perské kočky oddané a umí upřímně milovat, aniž by někoho obtěžovaly či si vydupávaly pozornost. Skvěle se proto hodí k Vodnářům, jsou totiž nekonfliktní a drápky vystrčí opravdu jen někdy. Jinak jsou to lenoši, kterým nevadí celé dny proležet a pozorovat okolí. Snášejí dobře samotu a milují rituály. K životu vás vlastně moc nepotřebuje.

Ryby (19. února - 20. března)

Želvovinová kočka

Ryby jsou hluboce emotivní, extrémně loajální a kreativní. Želvovinové kočky jsou silné osobnosti, které v jednu chvíli klidně sedí na klíně a v další moment peláší kolem domu a to je přesně to, co Ryby potřebují: oddaného tvora, který je ale někdy vytáhne z jejich zasněného života. Pro upřesnění, želvovinová kočka není vlastní plemeno, ale druh zbarvení, vlastně jen genetická hříčka a může se objevit u různých plemen, například u perských, britských či mainských mývalích. Vyskytuje se pouze u samic a jedná se o trojkombinaci barev: černé, žluté či hnědé až do červena.