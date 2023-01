Jaká si dát předsevzetí podle znamení? Štíři potřebují odpustit, Střelci říkat ne

Každý rok se snažíme společně s novým rokem začít od začátku. Stát se lepší verzí sebe samé nemusí být takovým oříškem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zkuste se přitom řídit svým znamením zvěrokruhu, které vám napoví, jaké předsevzetí se pro vás hodí.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Vodnáři by si měli najít v novém roce čas na přátele a známé. Poslední dobou jsou více samotářští a zaměřují se pouze na práci, což jim moc nesvědčí. Díky udržování kvalitních přátelství budete spokojenější, navíc si udržíte v blízkosti lidi, kteří za to opravdu stojí. Najděte si čas na dávné známosti a obnovte kontakt s těmi, které jste už dlouho neviděla. Dáte tím najevo, že jste jim nezapomněla jejich dobré skutky a ceníte si jich. Co čeká vaše znamení v roce 2023 v oblasti práce a financí? Podívejte se na video:

Ryby (19. února – 20. března) Ryby by se měly v tomto roce připravit na změny ve všech oblastech. Nebude jim chybět snaha se nadále rozvíjet. Pomoci jim s tím mohou dobré skutky. Zkuste si vybrat nadaci, kam budete pravidelně přispívat, nebo choďte dobrovolničit. Každý malý dobrý skutek se počítá. Pokud se vám nechce chodit tam, kde to moc neznáte, postačí, že občas nakoupíte starší sousedce, pustíte někoho sednout v tramvaji nebo pohlídáte děti kamarádce. Snažte se myslet pozitivně a pomáhejte. V dobrém se vám to vrátí. Astrozprávy na rok 2023: Rok Vodního zajíce přinese energii prosperity a štěstí Na co bychom se měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie tento rok?…

Beran (20. března – 19. dubna) Berani by se měli v letošním roce dát na meditaci. Proces relaxace a uvolnění jim pomůže s duševním uvolněním. Energickým Beranům pomohou relaxační rituály se zklidněním a dalším uvědoměním si toho, kam vlastně dále směřují. Ohniví Berani jsou často netrpěliví a výbušní. Meditace je naučí nejen větší trpělivosti, ale také lépe pracovat s jejich negativními pocity i s hněvem a dalšími emocemi. Velký videohoroskop lásky pro všechna znamení: Potkáte toho pravého? Zajímá vás, co vaše znamení čeká v roce 2023 v oblasti lásky? Kdo se…

Býk (20. dubna – 20. května) Býci by měli provětrat svůj šatník. Dlouhou dobu vám v něm vězí pár kousků, které už dávno nenosíte. Dejte si předsevzetí, že vše nepotřebné oblečení prodáte, darujete na charitu nebo vyhodíte. Jen zbytečně vytváří chaos ve vašem šatníku i myšlenkách. Je předem jasné, že nepůjde o snadný úkol. Býci jako známí obdivovatelé přepychu mají až moc drahých bot, oblečení i doplňků. Celý proces vás donutí přehodnotit své konzumní myšlení. Do budoucna se snažte pořizovat si pouze kousky, které vás skutečně potěší a využijete je. Videohoroskop pro rok 2023: Co vás čeká podle astroložky Martiny Boháčové? Zajímá vás, co vás čeká v roce 2023? Podle astroložky Martiny…

Blíženci (21. května – 20. června) Blíženci jsou věčnými dětmi. I v dospělosti jsou hraví a veselí. Využijte svého optimismu k tomu, abyste se letos rozvíjela. Celý rok bude Blížencům přát v učení a poznávání. Pusťte se do toho, po čem jste dlouho toužila, vrhněte se do projektů, které jste dlouho odkládala, nebo si jen užívejte radost z poznávání všeho nového. Letos budou hvězdy vaší zvídavosti obzvláště nakloněny. Astroložka Jarmila Gričová: Co vás čeká v roce 2023 v oblasti citů a erotiky? O tom, že city a erotika jsou hodně důležitou částí našeho života,…

Rak (21. června – 22. července) Raci by si měli letos začít psát deníček. Jsou citliví a neustále v sobě potlačují množství pocitů. Bude se jim hodit možnost se z nich pravidelně vypsat. Uleví své křehké a zranitelné povaze, kromě toho si zlepší soustředění. Raci obvykle pomáhají přátelům a blízkým, což je pro ně fyzickou, ale i psychickou zátěží. Zápisníček jim uleví od tíhy starostí a získají více energie opět pomáhat ostatním. Astroložka Jarmila Gričová radí: Na tyto dny a měsíce si dejte v roce 2023 pozor! 1 I když všichni doufáme, že rok 2023 konečně přinese lepší časy,…

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi by měli v tomto roce zapracovat především na své vděčnosti a pokoře. Jsou rádi středem pozornosti a to u nich vede k namyšlenosti a aroganci. A takoví jedinci nebývají příliš oblíbení. Pokud se chcete napravit, provádějte každý den rituál. Zapisujte si nebo alespoň pro sebe opakujte denně jednu nebo více věcí, za které jste vděčná. Donutí vás to ocenit, na čem skutečně záleží a co je důležité. Štvou sebe i okolí: Tohle jsou největší puntičkáři podle horoskopu Pečlivost je užitečná vlastnost. Nemělo by se to s ní ale přehánět.…

Panna (23. srpna – 22. září) Panny čeká úspěšný rok plný kariérních a jiných postupů. Celý loňský rok jste tvrdě pracovala a nyní sklízíte ovoce. Je načase umět si trochu vyrazit z kopýtka a dopřát si sladkou odměnu. Naučte se správně odměňovat a neostýchejte se si občas udělat radost. Největší závistivci horoskopu: Tahle znamení všem závidí, až se zelenají 7 Nebudeme si nic nalhávat, závistivci jsou mezi námi. Jak je možné, že…

Váhy (23. září – 22. října) Váhy by měly být v nadcházejícím letošním roce maličko sobečtější než doposud. Hodně toho sice dělají pro druhé, ale pro sebe už o hodně méně. Pokud jste zrozenkyní ve znamení Váhy, dejte si předsevzetí najít si více času sama pro sebe a své koníčky. Dosáhnete psychické pohody a zbavíte se stresu. Volný čas a zábava Vahám pomůže i s jejich neustálým hledáním životní rovnováhy. Měly by raději mlčet? Ženy v těchto znameních jsou drzé až běda 2 Máte ve svém okolí někoho, kdo má prořízlou pusu až běda? Neomalenost…

Štír (23. října – 21. listopadu) Štíři by si měli na tento rok připravit notnou dávku pochopení a odpuštění. Uvidíte, že prostřednictvím ukončení starých sporů a zakopáním válečné sekery se vám značně uleví. Zkuste myslet na to, že nikdo není dokonalý. Zbavením se starých záští a odhozením všech dávných křivd za hlavu se uvolníte a dáte prostor novým lepším zítřkům. Jste přehnaně důvěřivá? Možná patříte mezi největší naivky horoskopu Máte pocit, že někdy důvěřujete lidem až moc? Je možné, že za to…

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelci jsou veselé dobrodružné znamení, které jde do všeho po hlavě. Měli by si dobře rozmyslet, komu, kdy a s čím dávají souhlas. Nemusíte se vším souhlasit. Naučte se říkat ne, může to být pro vás hodně prospěšné a osvobozující. Neustále utrácejí a mají hluboko do kapsy: Tato znamení neudrží korunu 2 Patříte mezi ženy, které neustále utrácejí? Pokud už vás nebaví své…