Jaká vaše vlastnost dokáže podle hvězd zkazit vztah? Na tohle si dávejte pozor!

Možná jste zamilovaní a myslíte si, že vztah, který právě prožíváte, je ideální. Jenže váš partner se s vámi rozejde. Proč? Co když za to mohou některé vaše povahové rysy, které opakovaně vaše milé odradí. Které to jsou? Někdy lze vysvětlení nalézt ve vašem znamení zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.) – Sklon k hádkám Mars, bůh války, vládne Beranům. To znamená, že Berani patří mezi ohnivá znamení. Nejsou sice až tak kritičtí, ale mají sklony k hádkám, a to často bez zjevného důvodu. Berani si prostě nemůžou pomoct a vyvolají hádku, ať už jsou kdekoli. I když jsou na rande, na večeři nebo v domě rodičů svého partnera, nedělá jim potíže se začít hádat. Zdá se, že svou nespokojenost vyjadřují bez ohledu na to, jak se jejich partner může cítit. Dejte si na to, Berani, pozor, může se stát, že to partner nevydýchá a pošle vás někam.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Neschopnost přizpůsobit se Býk je zemské znamení, které je velmi tvrdohlavé. Býci opravdu nesnesou, když si někdo půjčí jejich osobní věc, nebo si „dovolí" usnout na jejich straně postele. Také se moc neumí přizpůsobovat okolnostem, což může být hlavní příčinou toho, proč jim to ve vztahu neklapa. Takový vztah se nemůže posunout dál, na vyšší úroveň, proto často skončí. Býci, vztah není jen záležitost jednoho člověka, měli byste se naučit aspoň občas přizpůsobit i tomu druhému.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Přehnané dramatizování Blíženci jsou vzdušné znamení, které má hravou povahu. To může být důvod, proč partnera přitahujete, ale občas to je na škodu. Máte totiž tendenci způsobovat problémy tím, že ve chvílích, kdy se nudíte, začínáte dramatizovat cokoli, co se právě naskytne. Když se později snažíte vyhnout konfliktu, máte zase sklon být pasivně agresivní a dost často také zahořklí. Vaši „dvojí" povahu nezvládne každý. Zamyslete se nad tím. Dramata jsou fajn na Netflixu, ale ne v partnerském vztahu.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Náladovost Jako vodní znamení jsou Raci poměrně dost citliví a emocionální, což není samozřejmě špatná vlastnost. Potíže však začnou, když jsou Raci náladoví. Jejich nevrlé výlevy mohou způsobit, že se blízcí lidé (hlavně partneři) budou cítit mizerně. Raci, přehnaná náladovost nikoho nebaví. Vy si ale nemůžete pomoct a dost často si ani neuvědomujete, co děláte, dokud vám to partner nepřipomene. Pak se vám začne svírat žaludek strachy, že vás kvůli tomu partner opustí.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Žárlivost a egoismus Lvi jsou ohnivé znamení a je o nich známo, že jsou temperamentní a mají velké ego. Nikdy nechtějí být ve stínu, a pokud mají pocit, že je někdo zastiňuje (a to i jejich partner), stanou se majetnickými, žárlivými a někdy i egoistickými. Jako Lev si musíte pamatovat, že vztahy jsou i otázka reciprocity a že i váš partner si zaslouží někdy zářit. Váš strach ze sdílení jeviště s partnerem může zatemnit nebo poškodit váš vztah. Dávejte si na to pozor.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Posedlost Panna je zemské znamení, a to doslova. Panny jsou pracovité a přesně vědí, co v životě chtějí – ať už je to kariéra, nebo vztah. Aby však dosáhly těchto cílů, mohou být někdy dost posedlé a neoblomné. Kdy naposledy jste, Panny, pustily z hlavy něco, co jste neměly pod kontrolou? Vaše posedlost při dosahování toho, po čem toužíte, může být pro partnera otravná, protože zapomínáte na to hlavní. Zapomínáte sdílet s partnerem vzájemný čas. Nejste ostrov sám pro sebe.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Závislost na sociálních sítích Váhy jsou vzdušné znamení, které je umělecky založené. Pokud je zrozenec znamení Vah ve vztahu, chce vždy a neustále vědět, co jeho partner dělá. Jejich sociální sítě jsou plné fotek a příspěvků týkajících se drahé polovičky. Totéž ovšem očekávají od svého partnera – to, že o nich bude psát a informovat jako ony. No, může to být někdy celkem roztomilé, ale pokud byste to vyžadovali neustále, může to být spíše únavné. Tento nepříjemný zlozvyk ve vztahu rozhodně způsobí konflikty. Přestaňte být kontrolorem vašeho partnera a nechte ho na pokoji.

Štír (24. 10. – 22. 11.) – Odtržení od reality Štír je vodní znamení známé pro svou velkou vášeň a sílu překonávat překážky. Často je ale pro ně obtížné přijmout realitu: chtějí, aby bylo všechno dokonalé, a když tomu tak není, mohou být posedlí „opravováním věcí". Neustále studují svůj vztah, jako by prováděli nějaký vědecký projekt. Snaží se věci napravit, i když moc dobře vědí, že to vlastně nejde. Pokud s někým žijete, měli byste ho brát takového, jaký je. A nikdy se nepokoušet předělat ho k obrazu svému.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – Nereálné standardy Střelci jsou zvídavé duše, které v životě milují vzrušení, tedy i ve vztahu. Bohužel ale očekávají, že takový bude i jejich partner. Pokud jde o dobrodružství, Střelci nedělají žádné ústupky. Vždy předpokládají, že jejich milenec je ochoten oplácet jim totéž. Řešit každodenní činnosti je pro Střelce nuda. Raději hledají stále nová a nová dobrodružství. Mají nereálná očekávání, jak by měl vztah vypadat. Někdy dávají přednost honbě za vzrušením před budováním vztahu. Zkuste někdy zpomalit ve svých touhách po vzrušení a učte se, že život má i jiné krásné stránky.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) – Dominantní povaha Kozoroh je zemské znamení, takže jeho zrozenci jsou praktičtí a umějí si život dobře zorganizovat. Být organizovaný je skvělé, ale pokud jde o vztahy, možná by bylo lepší nechat někdy všemu volný průběh. Snaha Kozorohů všechno perfektně ovládat se odráží i ve vztahu, kdy se snaží partnerovi organizovat sebemenší aktivitu. To může za jistých okolností působit dominantně a agresivně. I když máte, Kozorohové, pocit, že to děláte s dobrým úmyslem, uvědomte si, že to je partnerovi nepříjemné. Zvláště pokud se mu snažíte organizovat i to, kdy si má vyčistit zuby.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) – Příliš přátelský Vodnář je vzdušné znamení, které je plné energie a spontánnosti. Díky tomu se Vodnáři chovají ke všem velmi přátelsky. Ale pozor, ve vztahu to může způsobit, že váš partner bude zmatený, protože nebude vědět, zda s druhými flirtujete, nebo jste „jen" přátelští. Vaše přehnaně kamarádské chování způsobuje, že se váš partner cítí často nepříjemně, protože má pocit, že mu projevujte málo zájmu. Měli byste na tom zapracovat, než bude příliš pozdě!