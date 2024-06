Jaké jídlo si můžu vzít do letadla? Přehled povolených, zakázaných i nedoporučovaných potravin plus tipy na vlastní svačinky

Které potraviny nejsou do letadla vhodné?

Do letadla se nedoporučuje brát potraviny, které by mohly nějakým způsobem znepříjemňovat let ostatním cestujícím. Mohou to být hodně aromatická a kořeněná jídla, např. výrazně aromatické sýry, kyselé zelí, česnekové a cibulové pokrmy, španělské chorizo, italská gorgonzola nebo durian.