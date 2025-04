Komedie, drama i animák: Jaké filmy si pustit na Velikonoce?

Život Briana

Ačkoli ústřední téma Velikonoc rozhodně není vtipné a k zasmání, to by nebyli Monty Pythoni, aby z vážné věci neudělali zábavu. Filmová parodie Život Briana z roku 1979 baví lidi dodnes, před lety ale vyvolala vlnu odporu. Proti filmu mohutně protestovaly všechny možné církve a představitel Briana John Cleese proto vtipkoval, že to byl právě Život Briana, jenž je po 2000 letech konečně sjednotil. Kromě humoru typického pro komediální spolek Monty Python je snímek zajímavý také tím, že pouhých šest herců hraje čtyřicet různých postav.

Jesus Christ Superstar

V 90. letech patřil Jesus Christ Superstar mezi nejnavštěvovanější muzikály v České republice a toto téma tak získalo na oblibě. Muzikál nebyl vyhledávaný jen u nás, ale po celém světě, a tak se dočkal i filmového zpracování. Tento muzikál se skutečně zabývá Velikonocemi a jejich historickým původem, zpracovaný je však zábavnou formou a většinu hitů, které v něm zazní, pravděpodobně budete znát.

Veselé Velikonoce

Oblíbená komedie s Jeanem-Paulem Belmondem a Sophií Marceau se v televizi vysílá snad každé Velikonoce. Belmondovi, jakožto nenapravitelnému sukničkáři, se dá těžko odolat a nezvládne to ani Sophie Marceau, kterou v bláznivé francouzské komedii z roku 1984 Belmondo před svojí právoplatnou manželkou vydává za svoji dceru. Ačkoli jde o jeden z mála Belmondových filmů, který nesklidil celosvětový úspěch, u nás o něj rozhodně zájem je.

Poslední pokušení Krista

Film Poslední pokušení Krista je nutné vidět snad už jen proto, jaké pozdvižení vyvolal. Režisér Martin Scorsese se na jeho natáčení chystal dlouhých deset let a dodnes se jedná o jeden z nejkontroverznějších filmů všech dob. V Chile, Singapuru a na Filipínách byl dokonce zakázán, během premiéry před studii Universal demonstrovalo více než 25 tisíc protestantů, v Salt Lake City zase ukradli kopii filmu určenou k promítání v kině a neznámí pachatelé rozřezali plátno, hrozily bombové atentáty na kina a v Paříži bylo během promítání jedno kino podpáleno. Příběh zachycuje situace, kdy Ježíš čelí stejným pokušením jako obyčejný člověk. Pochybuje o sobě samém a vzpírá se úkolu, k němuž byl předurčen Bohem.

Hop

Film pro celou rodinu, u kterého se děti pobaví a vy si vydechnete, je určitě snímek Hop. V lidských rolích se objeví například James Marsden, Kaley Cuoco, kterou znáte třeba z Teorie velkého třesku, příběh se ale točí především kolem velikonočního zajíčka Hopa. Ten má převzít funkci po svém otci, dosluhujícím velikonočním zajíčkovi, Hop však touží po kariéře rockové hvězdy.

Princ egyptský

Klasická Disneyovka snad nemůže urazit žádné dítě ani dospělého. Princ egyptský má navíc bonus toho, že vaše potomky vzdělá v historii i biblických tématech. Ve své době šlo o nejdražší animovaný film a pracovalo na něm 600 odborníků na náboženství, přesto je zakázán v Malajsii a Indonésii. Příběh budoucího vládce nejmocnějšího impéria Ramsese a jeho nevlastního bratra Mojžíše, kteří spolu vyrůstali, ale nakonec je osud postavil proti sobě, je v animovaném snímku vykreslen tak, aby ho pochopily i děti.

Máří Magdaléna

Velikonoce jsou svátky, které se točí kolem Ježíše, film Máří Magdaléna ale přináší i trochu jinou perspektivu. Postava Ježíše je ve snímku samozřejmě stěžejní, příběh se ale zaměřuje především na jeho následovnici Máří Magdalénu a její životní příběh. Vykresluje Marii ještě v době před setkáním s Ježíšem, i poté, co jí ono setkání změnilo život a ona se rozhodla vzdát se rodiny a následovat svého proroka do Jeruzaléma.

