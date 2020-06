Jaké kosmetické štětce potřebujete: Těchto 5 aplikátorů rozhodně využijete

Pokud chcete na tvář nanášet mastnější základ jako je make-up, vyplatí se pořídit si štětec se syntetickými vlákny. Tyto štětce určené speciálně na make-up mají hodně husté a blízko sebe umístěné štětinky, buď mírně zkosené do oblouku, nebo do rovna. Tímto štětcem můžete nanést i korektor. Rozhodně se nebojte do štětce zainvestovat vyšší částku, je to investice, která vám vydrží, a navíc budete mít záruku, že štětec nebude „línat“ a neztratí svůj tvar.

Štětce na oční stíny

Abyste na očních víčkách co nejlépe vykreslila oční stíny, je ideální, abyste vlastnila dva štětce na to určené, případně jeden oboustranný. Jeden by měl mít drobné a tenké štětinky zkosené k jedné straně, s nimiž se snadno vykreslují detaily, nebo například nanáší rozjasňovač do koutku oka. Ten druhý by měl být širší a do kulata, kterým lehce nanesete stíny na celé oční víčko.