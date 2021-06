Jaké nás čeká léto? Tady je horoskop pro jednotlivá znamení zvěrokruhu

Býci, vy budete v létě hodně pracovat, ale vám to až tak nevadí, protože to otevírá možnost pozitivní změny. Rýsuje se pro vás zajímavá pracovní nabídka.

Blíženci mají šanci opustit své stereotypy – čeká je nová zodpovědnost a to po nich vyžaduje, aby si nově nastavili priority.

Lvi jsou sice králi společnosti, sebevědomí tvorové. Ale i oni někdy váhají nebo ne vždy jdou za svými cíli. V létě mají ale jedinečnou šanci vyjednat si podmínky, které pro ně budou ideální. Lvi, nestyďte se říct si o to, co opravdu chcete.

Panny jsou zodpovědné a v létě tuto svou vlastnost zaměří na jídelníček. Nejen svůj, ale i svých blízkých. A samozřejmě se budou realizovat na zahradě. To je jejich parketa.

I pro Štíry budou důležité partnerské vztahy. Toto znamení je ale bude řešit ve spojitosti s bydlením. Co vás čeká, budete se stěhovat? Sami, či spolu? Nebo naopak někdo k vám?

Ačkoliv jsou Střelci dobrodružné znamení, toto léto svou energii upřou směrem k rodině. Budou přemýšlet, jak vytvořit prostor pro společné chvíle a zážitky. Ale nebyli by to Střelci, kdyby i toto léto necestovali.

To Kozorozi se toto léto zaměří na oblast peněz a práce. Budou přemýšlet, jak moc je jejich práce momentálně efektivní, a když vyhodnotí všechna pro a proti, možná se rozhodnou i pro změnu zaměstnání.

Vodnáři, vás v létě čeká nějaké zásadní rozhodnutí, které do vašeho života přinese velkou změnu. Nebojte se toho, vše dobře zvažte a pak se rozhodněte, nejhorší je přešlapovat na místě, to člověku vezme spoustu energie.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby, vy v létě potřebujete odpočívat, opalovat se, ležet u vody. Ale bude to smysluplně využitý čas – budete u toho přemýšlet o svém životě, co funguje, co vás vysiluje. Vše promyslíte a dojdete k závěrům, jak uspořádat svůj další život.