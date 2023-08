Jaké nemoci můžete chytit ve vodě: záněty, plísně, bradavice i parazité

Oči v létě chráníme hlavně před sluncem, riziko ale představuje i voda. Zejména u moře se rády potápíme a sledujeme podmořský život, bez potápěčských brýlí bychom to ale dělat neměly. „Otevírat oči pod vodou bez ochranných brýlí na chvíli ničemu nevadí, pokud není voda znečištěná a potápěč má oči zdravé. Delší styk otevřených očí s vodou už ale může způsobit podráždění očí a následné problémy. Slaná mořská voda oči dráždí a způsobuje štípání, pálení a řezání očí. Působením větru či slané vody může dojít ke vzniku zánětu spojivek, který je dobré vždy zaléčit příslušnými kapkami,“ upozornil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

I po koupání v čisté vodě vás může potrápit svědivý a pálivý výtok, který signalizuje infekci. „Chlór používaný na dezinfekci bazénů stejně jako sediment v moři může podráždit vaši pochvu i stydké pysky. Proto je lepší se po koupání vždy osprchovat a samozřejmě také se převléci do suchých plavek. Vlhko je nejčastějším původcem potížím,“ říká Ilona Bittnerová, zakladatelka specializovaného e-shopu s menstruačními pomůckami Maluna.cz.

S tímto nepříjemným problémem se můžeme setkat po celý rok, v létě je ale častější právě kvůli koupání v přírodních nádržích. Vliv má přitom složení vody i prochladnutí. Infekce přitom způsobují bakterie, houby i viry. Projevuje se pálením, častým močením a bolestí v podbřišku. Při rozsáhlejším zánětu se pak objevuje i krev v moči. O nasazení antibiotik v tomto případě rozhoduje praktický lékař, který provede odběr krve a moči. Pokud se přidá ještě vysoká teplota a bolesti zad, pak může jít o zánět ledvin a v takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.

Pokračování 5 / 5

Plísně a bradavice

Zejména ve veřejných bazénech se to plísněmi a bakteriemi jenom hemží. Vlhké prostředí vyhovuje různým kvasinkám, které nejčastěji napadají chodidla a kůži mezi prsty. To se projevuje svěděním, zarudnutím, lámáním a tvrdnutím kůže. Postižené nehty se pak zabarvují do žluta a ztlušťují se. U bazénů a ve sprchách proto nechoďte naboso, noste prodyšnou obuv a v případě, že už plíseň máte, tak nohy potírejte antimykotickou mastí či roztokem, dezinfikujte ponožky i obuv. Pomoci může také octová voda, která plísně spolehlivě hubí.

Dalším častým problémem koupališť jsou bradavice, které způsobují papilomaviry. Jde o infekční kožní onemocnění, proto pokud nějakou bradavici na těle máte, měla byste být vůči ostatním ohleduplná a veřejné bazény nenavštěvovat. Můžete zkusit přírodní léčbu – užívání hlívy ústřičné, přikládání plátků česneku nebo potírání šťávy z vlaštovičníku či homeopatika. Pokud nic z toho nezabere, bude muset zasáhnout kožní lékař, který většinou použije kyselinu salicylovou nebo výrůstky zamrazí.