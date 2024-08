Jak vybrat plavky na svou postavu: Je to snadné, držte se našeho manuálu

Nesedí vám plavky, které letos nosíte, úplně ideálně? Často se to stává, protože vybrat si je správně není jen tak. Poradíme vám ale, jak na to. Stačí se totiž držet jednoduchých pravidel!

Máte výraznější spodní partie?

Spodní díl plavek volte jednobarevný v tmavším odstínu a určitě bez aplikací. V tomto případě jsou tím největším pomyslným „peklem“ zavazovací tkaničky na bocích. Ty totiž dodají další centimetry v bocích, což rozhodně není žádoucí. „Ideální volbou jsou klasicky střižené kalhotky s vyšším pasem, které opticky prodlouží nohy. Vyřádit se ale můžete u podprsenky. Nebojte se květinových aplikací, vzorů, zajímavých střihů nebo třeba neonových barev,“ doporučuje módní expertka.

Skvěle poslouží i plavky s push-up efektem, který přidá na objemu v oblasti prsou. Chybu určitě neuděláte ani jednodílnými plavkami, právě naopak! Svou pozornost upřete na takové, které mají spodní část jednobarevnou v tmavším odstínu a vrchní ve výraznější barvě či provedení.

Jak schovat bříško

„Cíl u postavy s problematickou partií bříška je jediný – odvést od něj pozornost. To zvládnou nejlépe chytře střižené jednodílné plavky, které jej schovají, postavu hezky vytvarují, a navíc ji i opticky prodlouží. V dnešní době je možné zakoupit také stahovací plavky, které vytvarování postavy ještě více podpoří,“ říká Bára Havlíková.

Jednodílné plavky ale nemusejí být vždy praktické, co se opalování týče. Proto jsou skvělou variantou takzvané tankiny, což jsou v podstatě dvoudílné plavky, jež mají vrchní díl dlouhý jako tílko, které se dá při opalování jednoduše vyhrnout. Koukejte také po správných vzorech. Ideální jsou ty, které vedou odshora dolů, protože opticky prodlouží a zúží torzo, nebo asymetrické vzory v oblasti bříška, ty totiž rozbijí objemnější plochu a opticky bříško zmenší.

Máte dominantní vršek?

„Pokud máte postavu s výraznější horní částí těla, je dobré od ní odvést pozornost. Stejně jako u klasického outfitu si lze jednoduše pomoct tím, že oproti vrchnímu dílu zvolíte nápaditější ten spodní,“ radí stylistka.

Skvěle poslouží pestrobarevné vzory na bikinových kalhotkách, řasení a další aplikace. Vrchní díl pak vyberte naopak jednobarevný s co nejjednodušším střihem a v tmavších barvách. Ženy s mohutnějším poprsím by měly volit plavky se správnou oporou, dobrou volbou tak jistě nebudou špagetová ramínka a nevyztužené podprsenky. Krk a dekolt pomůže opticky prodloužit výstřih do V, velké NE patří trojúhelníčkům bez jakékoli výztuhy nebo vrchnímu dílu bez ramínek.

Pro ty „souměrné“

Souměrná postava to má s plavkami velmi jednoduché, protože není potřeba vytvářet pas nebo zužovat boky. Dobře budou vypadat jak bikiny, tak i jednodílné plavky, které dají hezky vyniknout ženské postavě. Pokud máte kratší nohy, vyhýbejte se bokovým kalhotkám, které nohy ještě víc zkracují, naopak sáhněte po vykrojených kalhotkách s vyšším pasem. Vrchní díl pak vybírejte tak, aby se vám příliš úzká ramínka nezařezávala a košíčky byly dostatečně velké.

Bez křivek

Ano, i takový typ existuje. U postavy bez křivek je třeba vytvořit pas. „Jedním z triků, jak toho docílit, jsou jednodílné plavky, které mají chytře řešený vzor v oblasti pasu, díky němuž se postava hezky vytvaruje. K vytvarování postavy typu přesýpacích hodin dopomůžou i takzvané monokiny. To jsou v podstatě jednodílné plavky, které jsou ale v oblasti pasu vykrojené tak, že zůstává pouze pruh mezi horním a dolním dílem v oblasti bříška,“ radí stylistka.

Milovnice bikin by pak určitě měly sáhnout po bokových kalhotkách se zavazováním na bocích. Přirozeně přidají objem, a pas tak opticky zúží. Vrchní díl lze volit v podstatě jakýkoli. Postava bez křivek nemívá výrazné poprsí, proto je možné si dovolit i extravagantnější a zajímavé střihy.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 5/24"

Text: Lucie Ulmanová