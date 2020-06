Jaké potraviny nesvědčí vaší pleti? Těmto se vyhněte a budete krásná!

Aby vaše pokožka vypadala co nejdéle krásně a svěže, chce to hodně úsilí. Tedy pokud nemáte opravdu dobré geny. Není to ale nemožné, když budete dodržovat určitá pravidla. Třeba vyhýbat se potravinám, které vaší kráse škodí. Jaké to jsou?