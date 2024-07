Svatby jsou nádhernými událostmi plnými radosti, lásky a oslav. Jako hosté chceme vypadat co nejlépe, ale zároveň bychom měli respektovat několik základních pravidel etikety, aby byla nevěsta hvězdou dne. Jaké šaty tedy zvolit, abychom vypadali skvěle a zároveň neporušili žádná společenská pravidla? Přečtěte si naše tipy a inspirujte se nejnovějšími trendy pro rok 2024.

V poslední době je na svatbách trendem, že na pozvánce dostanete předepsaný dresscode, případně informaci o tom, do jaké barvy byste měla svůj outfit sladit. V takovém případě není co řešit, řiďte se žádostí a snažte se vyjít svatebčanům vstříc.

Řada budoucích novomanželů je ale dost benevolentních a o tom, jak by měli být hosté na jejich svatbě oblečení, nerozhodují. Ani v takovém případě to neznamená, že můžete přijít v džínách, situace však pro vás bude snazší, protože se můžete obléct tak, jak vám to nejvíc vyhovuje.

Přesto existují pravidla, která je při výběru šatů na svatbu nutné dodržet.

Jaký je příběh svatebních šatů? Podívejte se na video:

Etiketa pro šaty na svatbu

Vyhněte se bílé barvě

Bílé šaty jsou vyhrazené pro nevěstu. Ať už zvolíte jakýkoliv styl, bílá by měla zůstat mimo váš výběr. Stejně tak se doporučuje vyhnout se i odstínům slonové kosti a šampaňského.

Nevybírejte příliš výrazné a svůdné kousky

Svatba není příležitostí pro přehnaně odvážné nebo provokativní outfity. Držte se decentního a elegantního stylu, který je vhodný pro společenské události.

Respektujte dress code

Pokud pozvánka obsahuje specifikovaný dress code, dodržujte jej. Ať už je to formální, semi-formální nebo casual, vždy se řiďte pokyny snoubenců.

Délka šatů

Ideální délka šatů je midi nebo maxi. Mini šaty mohou být nevhodné, zvláště při formálnějších obřadech.

Barvy a vzory

Pastelové barvy, jemné květinové vzory a neutrální tóny jsou vždy bezpečnou volbou. Vyhněte se příliš výrazným a křiklavým barvám, které by mohly upoutat více pozornosti než nevěsta.

Trendy pro rok 2024

Pastelové odstíny

Pastelové barvy jsou letos velkým hitem. Levandulová, světle růžová, mátová nebo nebesky modrá dodají vašemu vzhledu jemnost a eleganci.

Květinové vzory

Květinové motivy nikdy nevyjdou z módy. Letos jsou obzvlášť populární drobné květinové vzory na lehkých, vzdušných materiálech.

Satén a hedvábí

Šaty z těchto materiálů působí luxusně a jsou velmi pohodlné. Saténové a hedvábné šaty v kombinaci s jednoduchými doplňky vytvoří dokonale elegantní vzhled.

Asymetrické střihy

Asymetrické střihy a detaily, jako jsou jedno rameno nebo vrstvené sukně, dodávají šatům moderní nádech a zároveň působí velmi sofistikovaně.

Rukávy

Dlouhé, průhledné rukávy nebo naopak rukávy s objemem jsou letos velmi trendy. Dodají vašim šatům šmrnc a zároveň udrží váš outfit decentní.

Výšivky a krajky

Jemné výšivky a krajkové detaily dodají vašim šatům romantický a vintage vzhled. Letos jsou obzvlášť populární krajky v kontrastních barvách nebo jemně barevné výšivky.

Inspiraci najdete v naší galerii!