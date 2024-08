Bez přátelství to nejde: Které typy přátel si pustit do života?

Část 1 / 5



Nejlepší kamarádka Nejlepší kamarádku má snad každá žena. Většinou je to ta přítelkyně, se kterou se znáte spoustu let, máte za sebou množství společných a nezapomenutelných zážitků, sdílíte stejné zájmy a dáte jedna za druhou ruku do ohně. Krom toho, že si spolu užijete spoustu zábavy, je tu nejlepší kamarádka také od toho, že se na ni můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Vaše přátelství musí ustát nejen zábavné chvilky, ale i životní krize, které vás ještě víc stmelí.

Pokračování 2 / 5 Gay kamarád Gay kamarádi jsou občas k nezaplacení. Krom toho, že je s nimi zábava a nezkazí žádnou legraci, dokážou poradit při výběru nového outfitu či účesu mužským pohledem a zároveň bez špetky žárlivosti nebo závisti. Gayové mají většinou dobrý vkus, a tak se na jejich úsudek můžete spolehnout. Krom toho nešetří lichotkami, takže když potřebujete zvednout sebevědomí, víte, za kým máte jít. Sice je to gay, ale pořád je to muž, no ne? A co víc, poklábosíte si s ním jako s nejlepší kamarádkou a máte záruku, že na něj váš partner nebude žárlit.

Pokračování 3 / 5 Kamarádka do nepohody Možná se nevídáte tak často a nemáte společných tolik věcí, u téhle kamarádky ale máte jistotu, že vás vždy přivede na lepší myšlenky. Má totiž skvělý smysl pro humor, je pro každou legraci a depresivní nálada se u ní nenosí. Možná vám neporadí, jak se dostat z problémů, které momentálně řešíte, a možná ji ani nebudou zajímat. Jestli na ně ale potřebujete zapomenout, je to právě ona, s kým byste měla strávit očistný a zábavný večer.

Pokračování 4 / 5 Mužský kamarád Sice se říká, že přátelství mezi mužem a ženou neexistuje, protože dřív nebo později jeden z nich bude chtít víc a skončí to zlomeným srdcem jednoho z vás, nemusí to ale vždy být pravda. Přátelství mezi mužem a ženou je sice trochu ošemetná věc, ale když funguje, je k nezaplacení. Jenom muž vám řekne upřímně, co si doopravdy myslí, a navíc, mít občas k dispozici mužský pohled na věc se opravdu hodí! A také vás naučí, jak se ve věcech zbytečně nešťourat. Uvidíte, že to oceníte!

Odvazová kamarádka To je taková kamarádka, která vás nepřestane nikdy šokovat. Občas ji nevidíte čtvrt roku a pak se najednou objeví před vašimi dveřmi s batohem a letenkami na víkend do Barcelony. Neustále má před sebou nové výzvy, které s ní absolvujete, ať se vám to líbí nebo ne. I když jí občas máte plné zuby a říkáte si, jestli vám to za to stojí, s odstupem času dojdete k závěru, že ano, protože vás vždy nutí překonávat sama sebe.