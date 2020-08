Jako partner je Štír velmi náročné znamení. Co od něj můžete čekat?

Co čekat od Štíra? Jaký je jako rodič, jak to umí s penězi, co v práci a v partnerství? Tady je podrobná charakteristika tohoto znamení.

Štír 24. října – 22. listopadu

Vládnoucí planeta: Pluto

Živel: voda

Část těla: pohlavní orgány, konečník

Květina: rododendron, pelargonie, máta

Kámen: onyx, topaz, turmalín, hematit

Základní charakteristika

Štír je osobnost, kterou nehnete. Ne nadarmo je jeho živlem pevná voda! Když se pro něco rozhodne, nemáte mu to šanci vymluvit. Můžete prosit nebo hrozit, ale tím ho jen budete utvrzovat v tom, že jde správným směrem. Další zásadní štíří vlastností je vášnivost. Všechno, co dělá, dělá pořádně a naplno. Právě proto si hledá práci, do které se může plně ponořit. Navíc vyžaduje, aby to byla práce, která je spojená s odhalováním nějakých tajemství. Ze Štírů bývají skvělí detektivové, kriminalisté, ale i vůdcové nejrůznějších tajných organizací a všech odnoží mafie. Pokud jde o vyšší duchovní úroveň, bývají z nich vynikající lékaři – zvláště chirurgové a patologové.

Jaký je muž, narozený ve znamení Štíra?

Především je nejednoduchý. Zvykněte si na to, že jednu věc říká, ale jeho řeč má několik vrstev, ve kterých se nikdo nevyzná (Klid! Občas se v nich nevyzná ani on sám). Zároveň je velice vášnivý, z čehož vyplývá, že je jedničkou v erotice. Se stejnou vášnivostí však přistupuje naprosto ke všemu. Na Štíra můžete být naštvané, ale nudit se s ním nebudete.

Žena narozená ve znamení Štíra?

Především si uvědomte, že máte doma poklad, ke kterému se musíte adekvátním způsobem chovat. Štířice vám vaše jednání sice nijak nevytkne, ale pokud usoudí, že jste udělali něco, co jste neměli, nikdy vám to neodpustí. Máte doma královnu a tak si toho važte.

Štír a láska

Jako partneři jsou Štíři hodně nároční. Musíte si dávat pozor na každé slovo a na všechno, co v jejich společnosti děláte. Jakmile jednou přijdete o jejich důvěru, budete ji zpět získávat velice těžko – a v mnoha případech se ukáže, že je to téměř nemožné. Dalším zásadním rysem, který jejich partnerství ovlivňuje, je žárlivost. Ta jim však není vrozena, ale spíše funguje jako reakce na životní zkušenosti. Když patnáctiletého Štíra zradí jeho první láska, usoudí, že jsou všichni stejní (všechny stejné) a pro jistotu už nikomu nevěří a každého podezírá. Každému, kdo ho zklame, nebo kdo se chová jinak, než by se podle něj chovat měl, se má navíc tendenci mstít. Když ale zjistí, že ho opravdu nechcete ani zklamat, ani podrazit, budete v něm mít oddaného partnera až do konce svých dnů.

Štír a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Pokud se rodinného života týče, bývají to vynikající rodiče pro malé a jen trochu větší děti. S těmi si hrají, vymýšlejí pro ně zajímavé zábavy, snaží se je učit věci, které ve škole neprobírají a vůbec rozšiřují jejich obzory. S dospíváním ratolestí však přijdou potíže. Štír neakceptujte, že děti mohou mít své názory, které se od těch jeho mohou zásadně lišit. Potom doma dochází k hádkám a sporům, které mohou končit odchodem z domova a alespoň dočasnému přerušení veškerých kontaktů.

Přesto – nebo právě proto – má Štír pro děti, které se dokážou prosadit i proti jeho vůli, slabost. Uznává je jako svou krev a jako osobnosti, kterých si i on může vážit. V takovém případě končí letitý spor nabídkou spolupráce a podílu v rodinné firmě. V práci se však k dětem bude chovat naprosto stejně, jako ke všem ostatním (a možná i trochu hůře, aby si ostatní nemysleli, že u něj jeho ratolesti mají nějakou protekci).

Práce, majetek a peníze

Pokud se peněz týče, má k nim dvojaký postoj. Má je velice rád a umí je vydělat. Zároveň oplývá ekonomickým myšlením, které mu brání ve zbytečném utrácení. Občas se jeho finanční jednání zvrhne v lakotu a šetření každé koruny – i když šetří způsobem, který má do rozumného jednání daleko. Pak to totiž vypadá tak, že šetří padesátikoruny a utrácejí padesátitisíce…

Jako šéf bude neobyčejně náročný, ale taky dokáže pořádnou práci ocenit a hlavně zaplatit. Pokud budete mít Štíra jako šéfa, můžete si být jistí, že loajální zaměstnance dovede podpořit a taky se za ně bude bít. Jediné, co nikdy a nikomu neodpustí, jsou podrazy a zákulisní intriky. Ty neodpouští možná proto, že je jejich mistrem a konkurenci v tomto ohledu nesnese.

Zdraví

Se zdravím je to u Štíra celkem jednoduché. Většinou je neobyčejně vitální a zdravotní problémy nemívá. Přesto by štíři dámy měly pravidelně chodit ke gynekologovi a pánové navštěvovat svého urologa. Doporučeníhodná je i opatrnost při výběru partnerů včetně těch pracovních. Štír to sice teoreticky ví, ale do praxe se to uvádí jen velmi těžko…

Slavné osobnosti ve znamení Štíra

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé, inspirativní osobností ve znamení Štíra: