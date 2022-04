Jako rozkvetlá jarní louka: Tyto šaty do aprílového i letního počasí vás uchvátí!

Období šatů je konečně tady! Svědčí o tom i nabídky obchodů, kde až oči přecházejí z nepřeberného množství šatů nejrůznějších střihů, barev a délek. Pro přechodné aprílové období jsou nejvhodnější ty s rukávy a v midi délce, ale nebojte se, ve skříni nezapadnou ani v létě!

Vymýšlet na jaře po ránu outfit je jako nekončící boj proti výkyvům nálad matky přírody. Zatímco ráno se klepete zimou v pár stupních nad nulou, počasí se snadno během chvíle změní v parné odpoledne, příležitostně protkané nečekanou dešťovou přeháňkou, která vás neplánovaně zchladí. Jedno je však jisté – jaro znamená počátek sezóny šatů, a tak je načase se po nějakých poohlédnout.

Jak vybrat šaty podle postavy? Podívejte se na video:

Velké oblibě se letos těší takzvané tea dres šaty, jejichž historie sahá až do 19. století, kdy se jednalo o pohodlné šaty tea gown nespoutané korzetem, které ženy mohly nosit pouze na doma. Ty pravé tea dress modely se objevily až ve 40. letech 20. století a vyznačovaly se květovaným vzorem a volnou sukní midi délky. Tuto podobu si v podstatě zachovaly dodnes.

V současné době jsou nejoblíbenější ty s rukávy, ať už krátkými, tříčtvrtečními, dlouhými, nebo balonovými. Výstřih se nosí do V, ale srdíčkový a projmutý střih může být také zavinovací. Chcete-li v květovaných šatech působit štíhleji, volte spíše větší barevné plochy, drobné kvítky vám mohou nějaké to kilo opticky přidat.

Jarní tea dress šaty s delšími rukávy jsou do jarního počasí především praktické, mají ale přesah až do léta. Zatímco na jaře je můžete zkombinovat s teniskami či šněrovacími kotníčkovými botami, přes ně přehodit hřejivý kardigan a navrch křivák nebo sako, v létě vás delší šaty ochrání před otravným horkem a stačí je zkombinovat se sandálky a sakem či džínovou bundou pro chladnější večery.

Dalším nesporným benefitem jarních šatů je i to, že se hodí pro téměř každou příležitost. Ráno v nich můžete vyrazit do práce, v poledne na oběd do restaurace, odpoledne na pracovní schůzku či pohovor, večer do divadla, kina či na koncert a slušet vám to v nich bude i u skleničky v baru cestou domů. Tak jaké si vyberete?

