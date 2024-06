Anketa ve sborovně: Dárky pro učitele? Dopis, malý výrobek, hlavně nic drahého, shodují se kantoři

Konec školního roku se nezadržitelně blíží a s ním přichází i otázka, jakým dárkem poděkovat učitelům za jejich celoroční práci. Abychom vám usnadnili rozhodování, využila jsem své práce ve škole a zeptala se kolegů a kolegyň ve sborovně, co by si sami přáli dostat od svých žáků. A tady jsou jejich odpovědi.

Dárky pro učitele nemusí být drahé ani komplikované. Důležité je, že vycházejí z srdce a že jimi děti vyjadřují své poděkování a uznání. Doufáme, že vám tyto tipy pomohou vybrat ten správný dárek i pro vaše učitele.

Alena (45 let, učí český jazyk a dějepis): Vážím si každého dárku, který dostanu. Miluji květiny. Upřímně ale říkám, že hrnečků mám už hodně.

Petr (38 let, učí fyziku a mytematiku): Nejvíc mě potěší něco osobního, třeba ručně psaný dopis nebo malý výrobek od dětí. Takové věci si uchovávám na památku.

Marie (29 let, učí angličtinu a tělocvik): Vždy ocením každý dárek, ale ze všeho nejvíce asi kvalitní čokoládu nebo nějakou dobrou kávu. Je to něco, co si můžu vychutnat a zároveň to není příliš drahé.

Jan (50 let, učí tělocvik a zeměpis): Já bych nejraději dostal nějaký sportovní doplněk, třeba nové potítko nebo láhev na vodu. To mi vždycky udělá radost.

Veronika (33 let, učí 1. ročník): Miluji svíčky a vonné oleje. Ráda si doma vytvářím příjemnou atmosféru a takové dárky mi vždy udělají radost.

Eva (41 let, učí dějepis a český jazyk): Nejvíc mě potěší, když mi děti napíšou dopis, kde popíšou, co se jim ve výuce líbilo a co se naučily. Takové zpětné vazby si vážím nejvíce.

Lukáš (36 let, učí matematiku a fyziku): Dobrý čaj je vždy sázka na jistotu. Rád si v klidu vypiju šálek kvalitního čaje po náročném dni.

Hana (48 let, učí chemii a biologii): Když mi děti dají něco ručně vyrobeného, třeba obrázek nebo malý projekt, na kterém pracovaly, mám z toho velkou radost.

Martin (55 let, učí zeměpis a občanskou výuku): Preferuji praktické dárky, které mohu využít. Třeba zápisník nebo pěkné pero jsou vždy užitečné.

Katka (30 let, učí výtvarnou výchovu): Nejraději mám něco, co mě překvapí, ale zároveň je to osobní. Ručně vyrobený šperk nebo originální kresba od dětí mě vždycky potěší.

Tomáš (42 let, učí informatiku): Potěší mě, když děti věnují něco, co souvisí s mými zájmy, třeba knihu o nových technologiích nebo nějakou vychytávku, kterou využiju ve třídě.

Lenka (39 let, učí hudební a výtvarnou výchovu): Hudební doplňky, třeba nové noty nebo drobnosti jako ladicí vidlice, jsou pro mě skvělým dárkem. Také ocením dobrý čaj nebo kávu.

Michal (34 let, učí biologii a chemii): Velmi si vážím, když děti projeví svou kreativitu. Ručně vyráběné dárky nebo něco, co souvisí s přírodou, mě vždy potěší.

Jana (46 let, učí český jazyk a dějepis): Ráda dostávám knihy, ať už klasiku nebo něco novějšího. Také ocením kvalitní zápisník nebo pěkné pero.