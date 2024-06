Hudba, kterou posloucháte, má vliv na váš sexuální život. To alespoň tvrdí autoři americké studie

Spokojenost se sexuálním životem

Pouze padesát sedm procent respondentů bylo spokojeno se svým sexuálním životem, ale ukázalo se, že nejspokojenějšími jsou posluchači country hudby. Romantické texty písní a vyznání lásky mají zřejmě vliv na to, jak se tito posluchači chovají v posteli, a zjistilo se, že jsou velmi pozornými milenci, kteří naslouchají svým partnerům a jejich potřebám. Naopak nejméně uspokojeni jsou fanoušci popové hudby. Teorie, proč to tak je, zní, že jsou to většinou mladší populace, které ještě nemají jasnou představu o své sexualitě.