Co všechno o vaší povaze prozradí tvar prsou? Budete se divit!

Prsa jako hruštičky směřují dolů a mají větší bradavky. Jsou to smyslná prsa velmi nezávislé ženy. Jste také velmi optimistická osoba, která je imunní vůči těm, kteří jsou negativní. Máte hodně sebevědomí a pochopení pro druhé.

Prsa ve tvaru třešně jsou od sebe více vzdálená. Jako majitelka těchto ňader víte, že jste odvážná, vášnivá a horlivá. Jste perfektní hostitelka, protože vás baví druhé hostit a dáváte do toho všechno. Máte výbornou intuici a umíte naslouchat svému nitru. Díky tomu děláte většinou dobrá rozhodnutí.

Melounková prsa jsou velká, kulatá a dopředu obrácená. Jste žena, které lidé věří. Z vás doslova sálá důvěryhodnost. Všichni vždy dojdou k závěru, že vám se mohou kdykoli svěřit, protože si to necháte pro sebe. Umíte lidem poradit a najít v nich vždycky to dobré – i ve chvílích hádek či diskuzí.

Podíváte se občas před spláchnutím, co po vás na toaletě zůstalo?…

Prsa ve tvaru grapefruitu

Tato prsa jsou velká, zářivá a směřují jakoby od sebe do stran. Jste žena kreativní a plná ambicí. Ráda vše plánujete na dlouho dopředu. Máte vysokou sebedůvěru a vaše myšlenky jsou vždy vlastní. Víte dobře, co byste měla dělat a děláte to vždy podle sebe.