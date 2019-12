Jaký pes se k vám hodí podle znamení? K Býkům buldok, k Rakům jezevčík

Pokud potřebujete někoho, kdo vás bude bezmezně milovat až za hrob, pak si pořiďte psa. Ten vás bude mít rád pokaždé, když vás uvidí, když ho vezmete na procházku nebo ho podrbete za ušima. Ovšem víte, že některé rasy se pro vás hodí více než jiné? Zkuste si psa vybrat podle zvěrokruhu! Fotky psů pak najdete v galerii v úvodu článku.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Kavalír King Charles Španěl Tenhle pejsek pochází z Velké Británie a byl oblíbencem mnohých tamních panovníků. Je citlivý, nesnese tvrdé zacházení a má nenucené chování. Je to taky vstřícné a veselé plemeno, které je ideálním společníkem právě pro Berany, kteří překypují energií. King Charles Španěl je nadmíru šťastný, když je venku a může si hrát s ostatními psy nebo lidmi.

Býk (21. 4. - 21. 5.) Buldok Býci by si měli pořídit buldoka. Jejich znamení je ovládáno živlem země, a jsou tedy praktičtí a materiální. Mají smířlivou, dobrosrdečnou a družnou povahu podobně jako buldok. Buldok je chytrý, smělý, loajální, spolehlivý a velmi odvážný. Navíc s ním je super zábava. Buldok dokáže Býkovi pokaždé zlepšit náladu, když je na dně, a nikdy ho nenechá ve štychu. Ideální společník každého Býka.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Jack Russell teriér Tihle psi jsou odvážní, nebojácní a sebevědomí. Jsou velmi přátelští a neustále potřebují nějakou aktivitu. Podobně jako Blíženci, kteří neposedí. Proto se hodí právě k nim, protože vyžadují úzký kontakt s člověkem. Podobně jako Blížence i teriéra nudí dril a stereotypní aktivity, potřebují změnu a nové podněty. Pokud má Blíženec nějaký problém, pomocí Jacka Russella teriéra najde mnohem dřív řešení.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Jezevčík Tohle plemeno vyjadřuje čistou lásku a věrnost, taková je i povaha Raků. I ti milují domov a rodinu a jsou ochotní pro ně udělat cokoli. Když potřebuje Rak potěšit ve chvílích, kdy je život těžký, je to právě jezevčík, který mu olíže rány a bude ho bezmezně milovat. Jezevčík je přátelský, ani bázlivý, ani agresivý, je náruživý a vytrvalý. Někdy je tvrdohlavý a sebejistý, ale to se právě k Rakům hodí. Je to také pes, který se nejméně nechá zotročit.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Dalmatin Lvi chtějí být středem pozornosti, kdo je tedy lepším psím průvodcem k tomuto znamení než strakatý dalmatin? Ti dva spolu dokážou hodně. Svému pánovi bude dalmatin vždy oddaný a bude ho milovat. Vůči cizím bude ale ostražitý a nikdy nedopustí, aby jeho pán Lev přestal zářit. Vzájemně se budou ti dva respektovat a budou z nich velcí kamarádi. Pozor, dalmatin vyžaduje důslednost a taky hodně pohybu. Nesnáší boudu a i on chce být středem pozornosti.

Panna (23. 8. - 22. 9.) Welsh Corgi Tohle pastevecké plemeno s nejkratšíma nožičkama se ideálně hodí k Pannám. Corgi je totiž pes velmi roztomilý, kompaktní a inteligentní. Navíc se nebojí a je odolný. I Panny bývají inteligentní a okouzlující, takže spolu budou tvořit ideální dvojici. Díky tomu, že je corgi taky zábavný a rozpustilý, dokáže tak trochu rozbořit běžný stereotyp, kterému často Panny podléhají.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Labrador Labradoři jsou jedni z nejoblíbenějších psů vůbec. Není divu. Jsou inteligentní, čilí, bystří, poslušní a oddaní. Mají skutečně laskavou povahu a snahu dělat svému majiteli radost. Váhy jsou intelektuálně založené a v životě usilují o harmonii a soulad. Touží po klidu a rovnováze, spěchu a stresu se vyhýbají. Po téže harmonii v životě touží i labradoři, proto k sobě tak skvěle pasují.

Štír (24. 10. - 22. 11.) Akita Podobně jako Štíři, kteří jsou známí svou tajemnou povahou, jsou i tihle psi tak trochu tajemní. Plemeno pochází z Japonska a vyznačuje se krásou a královskou povahou. Štíři jsou také vášniví a zuřiví ochranáři toho, co je jejich – úplně stejně jako akita. Jsou to psi sebevědomí, živí, spontánní, ale také přívětiví a charismatičtí. Ideální parťák pro Štíra.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Německý ovčák Střelci jsou dobrodruzi, kteří milují svobodu a pohyb. Německý ovčák je stejně jako Střelec aktivní a neohrožený. Nesnáší nudu, potřebuje pohyb. Je to pes vyrovnaný s pevnými nervy, s velkým sebevědomím. To nechybí ostatně ani Střelcům, kteří si nenechají do ničeho moc mluvit. Nejcennější vlastnosti ovčáků jsou bojovnost, věrnost a odvaha. Když ho Střelec posadí do auta, pojede s ním na konec světa. Navíc je to nenáročné plemeno, které bude vděčné za lásku.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Bernardýn Kozorozi jsou dříči a stejně takoví jsou bernardýni. Extrémně spolehliví a pracovití. Kozorozi jsou ambiciózní a cílevědomí přesně jako bernardýni. Pokud by se Kozoroh někde ztratil, může si být jistý, že bernardýn ho bude hledat tak dlouho, dokud ho nenajde. Nic mu neunikne a je velmi klidný. Přesto ale touží po pochvale a úspěchu stejně jako Kozorozi.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Sibiřský husky Tohle hezké, i když poněkud náročné plemeno je perfektní pes právě pro Vodnáře. Vodnáři jsou nezávislí a stejně tak miluje nezávislost i husky. Oba jsou rádi venku a potřebují neustále stimulaci a nové výzvy, jinak se začnou nudit a chovat destruktivně. Toto ušlechtilé plemeno bude s Vodnářem držet krok a bude mu stát po boku ve chvílích smutku i radosti.