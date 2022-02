Jakým ženám muži nejčastěji zahýbají? Těchto 5 typů partnerek je v ohrožení!

Tento typ žen by pro rodinu doslova dýchal a možná i vraždil! Veškerý jejich volný čas patří rodině. Zřekly se samy sebe, svých snů, touhy, plánů i zájmů. Pro rodinné příslušníky je taková „pečovatelka“ neochvějnou jistotou. Je na ni a její práci pro rodinu absolutní spoleh, nic s ní nehne podobně jako se skříní, ledničkou či vitrínou na porcelán. A bohužel vzbuzuje u členů domácnosti, tedy i u partnera, podobné pocity jako uvedené vybavení domácnosti. V partnerském vztahu je samozřejmě cenné být spolehlivá, avšak není potřeba být vždy absolutně předvídatelná! Partnerskému vztahu navíc z dlouhodobého pohledu neprospěje, když mu na oltář obětujete své koníčky, plány a třeba i kariéru. Nikdo vám za to nakonec nepoděkuje, a ještě budete možná prohlášena za nezajímavou šedou myšku.

Mateřství je její náboženství

Psychologové mají pro tento typ žen výstižné označení: „včelí královna“. Jediným životním posláním včelí matky je rodit potomky a nechat je hemžit ve své blízkosti. Muž trubec je na vedlejší koleji. Není pak divu, že ho to táhne do úlů, kde jej z trubce a živitele povýší na partnera. Nechce-li královna, aby otec jejích dětí zatoužil „odletět o úl dál“, měla by se k němu občas chovat jako ke králi, a ne jen jako k trubci.