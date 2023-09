Jan Nedvěd: Nenápadný donchuan s něžným hlasem a slabostí pro ženy

Ptáčata, Růže z papíru, Tulácký ráno, Stánky, Na kameni kámen… Mnoho žen ve středním věku, u nichž byste to nečekali, přizná, že mají pro Jana Nedvěda i pro jeho něžné písničky jistou slabost. Obklopeny železnou oponou jsme mnohé z nás trávily část léta u táborových ohňů a u jeho písniček prožívaly první dlouhé pohledy z očí do očí. Možná proto si je dodnes občas nostalgicky zabroukáme s rádiem či u ohně. Janovi, který během jednoho života napsal stovky písní, prožil desítky lásek a životních zvratů na několik životů, bude 24. září úžasných 77 let.

Zatímco bohém Jan se během života třikrát rozvedl a čtyřikrát ženil, jeho stejně slavný bratr František prožil život po boku jediné ženy. Svou milovanou Marii nazval andělem a po padesáti letech manželství spolu velmi romanticky obnovili svatební slib. Jan má pět dětí a na „stará kolena“ se zdá, že se již konečně usadil. Se svou čtvrtou a nejmladší ženou je oddán už jedenáct let, randili spolu však již pár let před svatbou, která se konala před zraky tří tisícovek jeho fanoušků přímo na koncertě v pražské Lucerně. Plný sál novomanželům zazpíval jednu z nejznámějších melodií od Michala Tučného, Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.

Jeho aktuální ženou je Pavlína Jirásková, jíž Jan neřekne jinak než Pavlínka. Ti dva se neseznámili na koncertě, u táboráku či na autogramiádě, ale v Delvitě, kde devatenáctiletá Pavlínka seděla za pokladnou. V té době byl Jan dva roky sám a mladičké usměvavé pokladní sdělil, že se mu líbí. Pavlínka mu dala telefonní číslo a po několika letech i svou ruku. O 35 let mladší žena by mohla být s trochou fantazie písničkářovou vnučkou. Jan má nejen silné písně, ale zcela jistě i silné charisma.

Pád na dno

Třetí rozvod se do Janova života vtiskl velmi výrazně. Přinesl mu velké dluhy a zřejmě i velkou jizvu na duši, která se později odrazila spolu s dalšími věcmi i na jeho zdraví v podobě mozkové mrtvice a dalších fyzických, ale i hlubokých psychických problémů. O své třetí ženě však již v rozhovorech nemluví s hořkostí, možná si je vědom své části viny – jak velká je, to ví jen on sám. Když se písničkář oklepal z nejhoršího, osud, který jej má zjevně rád, mu poslal do cesty Pavlínku. V té době pak dával mnoho rozhovorů s lehce skandálním nádechem – životní dramata a lolitky zkrátka média zajímají. Po čase však začal zejména díky synovi opět koncertovat a život se mu uklidnil.