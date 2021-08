Když Janin manžel Marek začal pravidelně odjíždět na několikaměsíční vojenské mise, zůstala Jana na vše sama – na výchovu dětí, ale i péči o dům a zahradu. Manželství se dostalo do krize a Janě nezbylo nic jiného, než začít řešit, jak jejich vztah zachránit.

Brali jsme se z lásky

S manželem Markem jsme se potkali na jedné vesnické zábavě. Mně bylo sedmadvacet a Markovi třicet let. Začali jsme spolu chodit, žít a asi po roce jsme se vzali. Já jsem pracovala u charity jako ošetřovatelka a navštěvovala jsem staré, nemohoucí a handicapované lidi. Marek začal pracovat u Armády České republiky jako voják. Byli jsme oba stejní samaritáni. Rádi jsme pomáhali druhým lidem, a to i ve svém volném čase.

Po svatbě jsme začali opravovat domeček a já jsem brzy otěhotněla. Když jsem byla asi v pátém měsíci těhotenství, přišla Markovi pracovní nabídka odjet na osm měsíců na misi do Afghánistánu. Moc ho to lákalo a chtěl to zkusit. Dlouho jsme o tom debatovali, protože se v té době měla narodit naše první dcera Lenka. Nakonec si Marek prosadil své a odjel. Zmeškal porod své dcery a první čtyři měsíce jejího života.

Když se vrátil, byli jsme všichni tři spolu asi půl roku a pak přišla nabídka na další misi. Marek se mě ani neptal a rovnou ji přijal. Takto to bylo ještě dvakrát. Mezi tím se nám narodil syn Petr. Marek opět nebyl u porodu a dle mého zmeškal ty nejlepší momenty z batolecího věku našich dětí.

To, že je Marek na tak dlouho vždy pryč, mě moc trápilo. Na vše jsem byla sama – na výchovu dětí i na dům a zahradu. Marek nám jenom posílal na účet peníze, a když to šlo, tak nám volal. Někdy jsem ani nevěděla, kde vlastně je. A měla jsem o něj neustálý strach.

Vyhořelý vztah

Marek byl ale spokojený. Byl na sebe pyšný, kolik peněz nám misemi vydělá, a celé ho to moc bavilo. Já jsem začala cítit, že se od sebe ale vzdalujeme a že už to není můj Marek. Když byl s námi doma, tak to už nebyl ten laskavý a obětavý muž, kterého jsem znala. Byl výbušný, na mě i na děti se utrhoval a duchem byl úplně mimo.

Cítila jsem z něj, že ho to s námi nebaví a nudí se. Že by chtěl být někde jinde. Neklapalo nám to ani v posteli. Milovali jsme se minimálně. Když už jsme si na sebe našli čas, tak jsem měla pocit, že Marka nevzrušuji. Věděla jsem, že je náš vztah a manželství v krizi.

Jak zachránit manželství?

Musela jsem začít přemýšlet o tom, jak náš vyhořelý vztah zachránit. Měla jsem pocit, že žijeme ve vztahu, který nikam nevede. Oba jsme se trápili a bohužel to odnášely také naše malé děti. Marka jsem vždy milovala, jen teď jsem ten pocit neměla. Nejenom kvůli dětem, ale také kvůli tomu, co jsme spolu už prožili, jsem se rozhodla, že udělám vše pro to, abych mohla zachránit náš vztah a znovu se do Marka zamilovat. Chtěla jsem naše manželství zachránit, věděla jsem, že to má smysl.

Nejdříve jsem si o všem s Markem otevřeně promluvila. Shodli jsme se na tom, že oba dva chceme zachránit náš vztah. Marek slíbil, že už na žádnou misi nepojede. Sám také uznal, že ho mise změnily. Viděl a zažil věci, o kterých mi ani nechtěl vyprávět.

Znovu jsem se zamilovala

Začal chodit k psychologovi, se kterým mohl o všem mluvit. Moc mu to pomohlo a překonal svoji vnitřní krizi. Abychom náš vztah zachránili, plánovali jsme více společných akcí. Trávili jsme tak více času jen ve dvou, ale také jako rodina. Koupili jsme si kola a všichni čtyři jsme každý víkend někam vyráželi.

Nebylo těžké se do něj znovu zamilovat. Asi po půl roce jsem měla pocit, že je můj Marek zase zpátky. Že jsme snad přišli na to, jak zachránit náš vztah v krizi, a povedlo se nám to. Hodně spolu teď mluvíme a trávíme spolu každý volný čas. Marek se pustil do dalších oprav domu a já se starám o zahrádku.

Vrátila jsem se také na poloviční úvazek do práce. Společně se věnujeme našim dětem a snažíme se, aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří budou umět podat pomocnou ruku druhým. Jsem ráda, že jsem to nevzdala a hned jak krize přišla, tak jsem začala řešit, jak zachránit náš vztah. Moje děti mají svého tátu a já svého milovaného Marka.