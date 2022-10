JANA (36): Partnera jsem do svatby dotlačila. Málem jsem ho požádala já

Dovedete si představit, že byste svého milého požádala, aby si vás vzal? Nebo máte raději tradici a budete trpělivě čekat, až se váš partner vysloví? Jana se rozhodla vzít štěstí do vlastních rukou.

Byli jsme spolu s přítelem skoro deset let. O svatbě jsme se pochopitelně bavili. Ale zcela upřímně se nám nechtělo utrácet peníze za velký mejdan, jak tomu on rád říkal. A já souhlasila. Jenže jednoho dne jsem zjistila, že jsem těhotná. Partner se radoval a byl šťastný.

A jak dny plynuly, já si říkala, že bych přece jen asi chtěla kompletní rodinu s jedním příjmením. Pořád jsem tak trochu, vzhledem ke svému stavu, čekala, že se vyjádří. Nepřicházelo nic. Bála jsem se na rovinu se zeptat, nikdo přece nechce slyšet ne.

A tak jsem jednoho dne šla na matriku, vyzvedla papíry a večer je tajně vyplnila. Jelikož jsem odcházela do práce před ním, napadlo mě nechat je ležet na stole. A tak jsem to udělala. To, že jsem celý den v práci pomalu nepřemýšlela nad ničím jiným, vám asi vyprávět nemusím.

Celá napnutá jsem pak přicházela odpoledne domů. Co tam bude? A bude tam on? Neuteče? Nezvrhne se celý náš dlouhý vztah v konec? Víte, jak jsou na tom chlapi. Neradi jsou do něčeho tlačeni. A chtějí rozhodovat sami.

Kromě toho se žádost o ruku od ženy ještě stále moc nenosí. Je ale pravda, že mě už mnohé hrdinky filmů, které se v této věci „pochlapily“, málem inspirovaly.

Napadaly mě různé scénáře, včetně toho, že partner vyplněné papíry nepochopí nebo že bude naštvaný, že jsem papíry vyplnila rovnou i za něj. Domnívala jsem se zkrátka, že se tím nic nezmění. Málem jsem se už odhodlávala, že se budu muset zkusit narovinu vyslovit a doufat, že partner bude souhlasit.

Jaké překvapení na mě doma však čekalo. Nejenže papíry byly komplet vyplněné, ale vedle nich byla i kytka a malá krabička. Čekala jsem, až se přítel vrátí domů. Ten okamžik, kdy před vás poklekne, se přece stává jen jednou dvakrát za život. Nechtěla jsem o něj přijít, a tak jsem vydržela.

Už ve dveřích se usmíval a mně spadl kámen ze srdce. Objal mě a omluvil se, že ho to netrklo. Zcela klasicky pak zašveholil do ucha: Vezmeš si mě? A mně už pak jen stékaly slzy po tvářích. Než jsem se nadála, měla jsem prstýnek na ruce… Mé ano bylo jasnou odpovědí.