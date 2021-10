JANA (41): Jeho bývalá má stále klíče od bytu, chová se jak paní domu

I když si občas myslíte, že vás nemůže nic překvapit, jsou situace, kdy se nestačíte divit. Přesně to prožívala Jana, když zjistila, že bývalá jejího partnera chodí k němu domů, kdykoliv se jí zamane, a dokonce má klíče od bytu. Jana se rozhodla jednat.

S Davidem jsme se potkali před třemi roky. Věděla jsem, že je rozvedený, má dospělé dcery a s bývalou manželkou, která se z domu odstěhovala, vychází dobře. Sama jsem také rozvedená a s bývalým máme rovněž korektní vztahy, tak mi to přišlo v pořádku.

Po dvou měsících jsem ale zjistila, že jeho ex má od baráku klíče a chodí tam, kdy se jí zachce. Samozřejmě, že se mi to nelíbilo. David ale tvrdil, že oni dva mají vztah vyřešený a bývalka chodí za dcerami a jeho nemocnou starou maminkou, které pomáhá. Ne, že bych byla s odpovědí spokojená, ale nechtěla jsem do tehdy začínajícího vztahu vrtat. Jenže situace se začala zhoršovat.

Její časté návštěvy začaly mezi nás dva vrážet klíny. Vrchol byl, když se jeho ex pohádala s přítelem, David ji nechal u sebe přespat a já o tom ani nevěděla.

Když to prasklo, křičela jsem na něj, proč mi nic neřekl. Prý proto, abych nedělala scénu, jako je tahle. Asi měsíc nato jsem u Davida zůstala přes noc. Ráno odešel do práce a já se opalovala na terase.

Z ničeho nic zarachotily klíče v zámku a objevila se jeho ex. Prý přinesla dětem jahody z trhu. Polkla jsem a čekala, co bude. Začala přede mnou uklízet, dávat nádobí do myčky a chovat se tam jako paní domu! David to pak odmítl jakkoli řešit.

Naše hádky se stupňovaly a z původně neutrální paní se v mých očích vyklubala žena, kterou jsem nemohla vystát. Za vším, co dělala, jsem viděla jasný úmysl – dostat Davida zpět. „Nestojím o ni,“ ujišťoval mě, ale pro mě neúnosnou situaci ani teď neřešil.

Před dvěma měsíci mi ruply nervy a poslala jsem ho k šípku v domnění, že mu vše dojde. Bohužel jsem se spletla. Jeho neochota cokoli řešit, její neustálé se vměšování do našeho života a mé scény zapříčinily definitivní konec našeho vztahu.