JANA (42): Milenec na mě žárlil, nechal mě vyhodit z práce

Že jsou milenecké vztahy vždycky komplikované, zvlášť když jde o ženatého muže nebo vdanou ženu, víme všechny. Jana doufala, že jí to dopadne dobře. Takovou komplikaci ale nečekala.

Martin byl můj kolega z práce. Ženatý, dvě děti. Já svobodná. Ze začátku šlo o normální flirt. Sem tam jsme zašli na oběd, občas po práci na skleničku. Bylo nám spolu opravdu dobře.

Já byla bez partnera, u Martina jsem si říkala, že je jeho věc, jak si svoje soukromé problémy vyřeší. Nic jsem po něm nechtěla. Každopádně se z nás stali milenci. Jezdili jsme na výlety, kradli si společný čas v práci, milovali se v autě, v lese, u mě v bytě a někdy i v noci v kanceláři.

Nepřemlouvala jsem ho, aby opouštěl ženu a byl se mnou. Nezávislý vztah mi vyhovoval. Ano, milovala jsem ho a on mě, ale brala jsem to jako jednu z mnoha lásek a nebyla připravená na závazky.

Jenže po půlroce jsem odjela na dovolenou a potkala Petra. Byl to cizinec a my prožili žhavý týden. Prostě letní láska nebo spíš divoký sex. Domluvili jsme se, že až někdy pojede do Prahy, může u mě pár dní bydlet.

Po návratu se mě kolega Martin ptal, jak jsem se měla. Nadšeně jsem vyprávěla o moři, jídle, pití a přiznala i svůj románek. Takovou scénu jsem nečekala. Křičel, že se o mě nebude s nikým dělit, že jsem ho ranila, že jsem jen jeho. Nechápala jsem, proč tak vyvádí. On byl přece ženatý!

Chtěla jsem s ním dál udržovat milenecký vztah, ale neviděla jsem důvod, proč by za mnou nemohl přijet i někdo jiný. Martin to viděl jinak. Scény nepřestávaly, my se hádali a nakonec se i rozešli. Pár dní mi bylo smutno, ale i to přešlo. Myslela jsem si, že prostě dál budeme kolegové.

Asi po měsíci si mě pozval do kanceláře náš šéf. Řekl, že mi musí dát výpověď. Představte si, že za ním byl Martin a řekl mu, že se mnou v jedné kanceláři nevydrží a buď půjde on, nebo já. A protože oni byli kamarádi, o místo jsem přišla já. Byla jsem vzteky bez sebe. Ale scény neměly smysl.